Hande Erçel İle Ablası Milano'da: Kız Kardeşler Haftası
Aşk ve Gözyaşı adlı diziyle ekranlara dönen oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'nın Milano kentine gitti.
Kısa bir süre önce Hakan Sabancı ile ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan Hande Erçel, uzun bir süre sonra ekranlara döndü.
Aşk ve Gözyaşı dizisinde Barış Arduç ile başrol oynayan ünlü isim, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile İtalya'ya gitti.
Ablasıyla Milano Moda Haftası'na giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Otel odasında da poz veren Erçel kardeşler, paylaştıkları kareye "Bu sadece moda haftası değil, kız kardeşler haftası" notunu düştü.
Ünlü oyuncu, ablasının objektifine poz vermeyi de ihmal etmedi. Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel'in Milano pozu büyük ilgi gördü.
25 Eylül 2025