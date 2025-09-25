Bulgar Ve Yunan Turistler Akın Akın Geliyordu, Kapatıldı

"ESNAFLA KARŞI KARŞIYA GELME DURUMUMUZ SÖZ KONUSU OLAMAZ" İlerleyen günlerde de ecrimisil yoluyla kiracılığı devam eden yerlerle ilgili de ihale sürecini başlattıklarını ifade eden Gencan, şunları söyledi: "Bu ihale süreçlerinde de hem güncel kira değerlerine ulaşmış olacak buralar hem bu Edirne Belediyesi için Edirne Belediyesi?nin hizmet üretebilmesi için de iyi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla biz halkın olanı halka hizmet sunmak adına, doğru yöntemler, hukuka uygun yöntemlerle işletebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Burada az sonra biz bununla ilgili de hem kendi sosyal medya hesabımızda hem de sizlere basın bülteni olarak da paylaşacağız bunu. Esnafla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız."