İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Enflasyondan fazla arttı: Yüksek aidat göç ettiriyor!
Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Bulgar Ve Yunan Turistler Akın Akın Geliyordu, Kapatıldı

Edirne'deki Ulus Pazarı kapatıldı, kapısına kamyon çekildi

  1. Edirne'de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı kapatıldı. Kararın ilk uygulama tarihi olan cuma günü öncesi, belediye tarafından pazarın kapısına kilit vuruldu ve önüne belediyeye ait kamyon çekildi.

  2. YARIN AÇILMAYACAK Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ulus Pazarı'nın uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili yönetmeliğe uygun olmayan süreç olduğunu ifade etti. Cuma günü kurulan pazarın yönetimiyle durumu konuşmalarına rağmen olumlu dönüş alamadıklarını dile getiren Gencan, pazarın yarın açılmayacağını söyledi.

  3. Göreve geldikleri günden itibaren pazar esnafıyla bir süreç yönettiklerini belirten Filiz Gencan, "Biz esnafla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik. Onları yönetmeliğe ve hukuka uygun bir şekilde buranın işletilmesi noktasında istişareler yaptık. Ancak bugüne kadar herhangi bir netice sağlayamadık." dedi. Kamu yararı için yeni bir uygulamaya gittiklerini anlatan Gencan, "Biz bu anlamda cuma pazarının yönetimine bir tebligat yaptık. Bu cuma itibarıyla cuma pazarı açılmayacak. Buradan da bunu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Gencan şöyle devam etti: "Bir hukuki zemine bu konuyu onlarla beraber kavuşturamadık. Dolayısıyla biz de Edirne Belediyesi olarak nasıl ki bugüne kadar kronik, geçmişten gelen birçok sorunu çözdüğümüz, işgal altındaki yerlerimizin tahliyesi gibi."

  4. "ESNAFLA KARŞI KARŞIYA GELME DURUMUMUZ SÖZ KONUSU OLAMAZ" İlerleyen günlerde de ecrimisil yoluyla kiracılığı devam eden yerlerle ilgili de ihale sürecini başlattıklarını ifade eden Gencan, şunları söyledi: "Bu ihale süreçlerinde de hem güncel kira değerlerine ulaşmış olacak buralar hem bu Edirne Belediyesi için Edirne Belediyesi?nin hizmet üretebilmesi için de iyi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla biz halkın olanı halka hizmet sunmak adına, doğru yöntemler, hukuka uygun yöntemlerle işletebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Burada az sonra biz bununla ilgili de hem kendi sosyal medya hesabımızda hem de sizlere basın bülteni olarak da paylaşacağız bunu. Esnafla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız."

25 Eylül 2025