Bulgar Ve Yunan Turistler Akın Akın Geliyordu, Kapatıldı
Edirne'deki Ulus Pazarı kapatıldı, kapısına kamyon çekildi
-
Edirne'de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı kapatıldı. Kararın ilk uygulama tarihi olan cuma günü öncesi, belediye tarafından pazarın kapısına kilit vuruldu ve önüne belediyeye ait kamyon çekildi.
-
YARIN AÇILMAYACAK Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ulus Pazarı'nın uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili yönetmeliğe uygun olmayan süreç olduğunu ifade etti. Cuma günü kurulan pazarın yönetimiyle durumu konuşmalarına rağmen olumlu dönüş alamadıklarını dile getiren Gencan, pazarın yarın açılmayacağını söyledi.
-
Göreve geldikleri günden itibaren pazar esnafıyla bir süreç yönettiklerini belirten Filiz Gencan, "Biz esnafla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik. Onları yönetmeliğe ve hukuka uygun bir şekilde buranın işletilmesi noktasında istişareler yaptık. Ancak bugüne kadar herhangi bir netice sağlayamadık." dedi. Kamu yararı için yeni bir uygulamaya gittiklerini anlatan Gencan, "Biz bu anlamda cuma pazarının yönetimine bir tebligat yaptık. Bu cuma itibarıyla cuma pazarı açılmayacak. Buradan da bunu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Gencan şöyle devam etti: "Bir hukuki zemine bu konuyu onlarla beraber kavuşturamadık. Dolayısıyla biz de Edirne Belediyesi olarak nasıl ki bugüne kadar kronik, geçmişten gelen birçok sorunu çözdüğümüz, işgal altındaki yerlerimizin tahliyesi gibi."
-
"ESNAFLA KARŞI KARŞIYA GELME DURUMUMUZ SÖZ KONUSU OLAMAZ" İlerleyen günlerde de ecrimisil yoluyla kiracılığı devam eden yerlerle ilgili de ihale sürecini başlattıklarını ifade eden Gencan, şunları söyledi: "Bu ihale süreçlerinde de hem güncel kira değerlerine ulaşmış olacak buralar hem bu Edirne Belediyesi için Edirne Belediyesi?nin hizmet üretebilmesi için de iyi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla biz halkın olanı halka hizmet sunmak adına, doğru yöntemler, hukuka uygun yöntemlerle işletebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Burada az sonra biz bununla ilgili de hem kendi sosyal medya hesabımızda hem de sizlere basın bülteni olarak da paylaşacağız bunu. Esnafla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız."