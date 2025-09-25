'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
'Beyaz Altın'da Bu Yıl Yüzde 40 Düşüş!

Karabük?te "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltiğin hasadına başlandı. Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle verimlilikte bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüş yaşandı.

  1. Kent genelinde yaklaşık 600 dekar alanda ekimi yapılan çeltik, bu yıl 25 liradan alıcı buluyor.

  2. Olgunlaşma sürecini tamamlayan çeltik tarlalarında sulamanın kesilmesinin ardından biçerdöverlerle hasada geçildi.

  3. Biçilen çeltikler, römorklara yüklenerek kömürle çalışan kurutma makinelerine taşınıyor.

  4. Ardından tahıl kurutma ve temizleme makinelerinde nem oranı uygun seviyeye düşürülüyor.

  5. Karabük?ün en büyük çeltik üreticilerinden Halit Gömeç ve kardeşleri, merkeze bağlı Cemaller köyünde 320 dekar alanda çeltik ekimi yapıyor.

  6. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan üretici Gömeç, hasadın dün başladığını belirtti. Zorlu bir mesleği ifa ettiklerini aktaran Gömeç, hava sıcaklıkları nedeniyle verimliliğin yüzde 40 düştüğünü söyledi. Geçen yılın çeltik fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Gömeç, TMO?nun bu yıl fiyatı 33-35 TL arasında tutacağını tahmin ettiklerini ve hasadın 20 gün süreceğini kaydetti

25 Eylül 2025