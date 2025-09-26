'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Borsada piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket ASELSAN
TikTok çılgınlığı! Ellerine oje sürdüğü oğlunu dans ettirdi
'Karakolda çocuklara su verilmesine soruşturma' iddialarına açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Yargının hesap sorması hazmedilemiyor
İlk teslimatlar başladı: Togg T10F artık yollarda!
Erzurum'da korkutan deprem
Nüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu iller
Bakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındı
TESK'ten uyarı: Yüzde 50-90 indirimler yanıltıcı olabilir
Ameliyat sonrası engellilik: Doktora 109 Milyon TL tazminat cezası!
Villasında kamu personeli çalıştıran Öğretmenevi Müdürüne soruşturma
Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği
MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor
EBRD'den Türkiye'ye büyüme dopingi: Tahmin yüzde 3,5'e çıkarıldı
Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik geliyor
Okullarda disiplin bozuldu: Akran zorbalığı vakaları patladı!
Herkes Tüketiyor Ama Depresyona Neden Oluyor

Bilim insanları, gazlı içecek tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu etkileyerek özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu.

  1. DailyMail'de yer alan habere göre; Gazlı içeceklerin uzun zamandır kilo alımı ve diş çürümesiyle ilişkilendirildiği biliniyordu. Ancak Alman araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, bu içeceklerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor.

  2. "Gazlı İçecek Tüketimi ve Bağırsak Mikrobiyomu Değişikliklerinin Aracılık Ettiği Depresyon" başlıklı araştırma, tıp dergisi JAMA?da yayımlandı. Çalışmada, gazlı içecek tüketimi ile majör depresif bozukluk (MDD) arasındaki olası bağlantı incelendi.

  3. Bilim insanları özellikle bağırsak mikrobiyomundaki Eggerthella ve Hungatella bakterilerine odaklandı. Daha önceki bulgular, bu bakterilerin depresyonlu bireylerde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu göstermişti.

  4. Araştırmacılar, depresyon tanısı almış 18-65 yaş arası 405 hastadan dışkı örnekleri alarak bakterilerin yoğunluğunu ölçtü ve sonuçları, depresyon tanısı olmayan 527 kişilik bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. Araştırmanın başyazarı Dr. Sharmili Edwin Thanarajah, cinsiyetin bağırsak mikrobiyomu üzerinde farklı etkiler yarattığını, bu nedenle kadınların gazlı içeceklerden daha fazla etkilendiğini belirtti.

  5. Uzmanlar, gazlı içecekleri "yaygın ancak önlenebilir bir risk faktörü" olarak tanımlayarak, doktorların hastalarına dengeli beslenme kapsamında bu tür içecekleri azaltmalarını tavsiye etmesi gerektiğini vurguladı.

  6. Benzer şekilde, Brezilya?da yapılan bir başka araştırma da günde sadece bir diyet gazlı içecek tüketmenin beyin gerilemesi riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Aspartam gibi yapay tatlandırıcıların da uzun süredir kanser ve kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.

26 Eylül 2025