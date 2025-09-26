Herkes Tüketiyor Ama Depresyona Neden Oluyor
Bilim insanları, gazlı içecek tüketiminin bağırsak mikrobiyomunu etkileyerek özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu.
-
DailyMail'de yer alan habere göre; Gazlı içeceklerin uzun zamandır kilo alımı ve diş çürümesiyle ilişkilendirildiği biliniyordu. Ancak Alman araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, bu içeceklerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor.
-
"Gazlı İçecek Tüketimi ve Bağırsak Mikrobiyomu Değişikliklerinin Aracılık Ettiği Depresyon" başlıklı araştırma, tıp dergisi JAMA?da yayımlandı. Çalışmada, gazlı içecek tüketimi ile majör depresif bozukluk (MDD) arasındaki olası bağlantı incelendi.
-
Bilim insanları özellikle bağırsak mikrobiyomundaki Eggerthella ve Hungatella bakterilerine odaklandı. Daha önceki bulgular, bu bakterilerin depresyonlu bireylerde daha yüksek seviyelerde bulunduğunu göstermişti.
-
Araştırmacılar, depresyon tanısı almış 18-65 yaş arası 405 hastadan dışkı örnekleri alarak bakterilerin yoğunluğunu ölçtü ve sonuçları, depresyon tanısı olmayan 527 kişilik bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. Araştırmanın başyazarı Dr. Sharmili Edwin Thanarajah, cinsiyetin bağırsak mikrobiyomu üzerinde farklı etkiler yarattığını, bu nedenle kadınların gazlı içeceklerden daha fazla etkilendiğini belirtti.
-
Uzmanlar, gazlı içecekleri "yaygın ancak önlenebilir bir risk faktörü" olarak tanımlayarak, doktorların hastalarına dengeli beslenme kapsamında bu tür içecekleri azaltmalarını tavsiye etmesi gerektiğini vurguladı.
-
Benzer şekilde, Brezilya?da yapılan bir başka araştırma da günde sadece bir diyet gazlı içecek tüketmenin beyin gerilemesi riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Aspartam gibi yapay tatlandırıcıların da uzun süredir kanser ve kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.