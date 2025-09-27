Şoke Eden Olayı En Yakını Anlattı
Şarkıcı Güllü roman havası oynarken düşüp ölmüş!
Arabeskin efsane sanatçısı 51 yaşındaki Güllü, dün gece Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güne bu sarsıcı haberle başlayan sevenleri büyük bir şok yaşadı ve akıllara intihar düşünceleri de geldi. Korkunç olayın ardından sebepleri büyük bir merakla araştırılmaya başlanırken, en net açıklama en yakınından geldi. Güllü'nün asistanı olayın nasıl gerçekleştiğini Gel Konuşalım programında gözyaşlarına boğularak anlattı. Bakın Güllü balkondan nasıl düşmüş...
ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞMÜŞ
Güllü'nün asistanı gözyaşları içinde: ''Evde misafiri var oynuyorlar. Kızı var, kendi var. Çok keyifli bir gece geçiriyorlar. Film izliyorlar, sonra müzik dinlemeye başlıyorlar. Müzik dinlerken roman havaları çalıyorlar, oynuyorlar. Oynarken dengesini kaybediyor ve düşüyor. En keyifli anında oluyor. Kızının gözlerinin önünde...''
Asistan Deniz: ''Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım?ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye?ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın.? diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.
Acı haberi, oğlu sanatçının sosyal medya hesabından duyurmuştu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.
Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi. Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.
CENAZE NE ZAMAN NEREDE?
Ünlü sanatçının cenaze namazı, yarın (Cumartesi) öğle namazını müteakip İstanbul Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii?nde kılınacak ve ardından defnedileceği öğrenildi.
Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN'DAN PAYLAŞIM Vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken bir yorumda bulundu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" ifadeleriyle olayın araştırılması için çağrı yaptı.
"ALİŞAN'IN TELEFONUNA İRKİLDİM"
Ayrıca, Güllü'nün fotoğrafının olduğu bir paylaşımıyla hisleri dile getiren Akalın, şu ifadeleri kullandı: "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken, inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."
SON RÖPORTAJINDA VASİYET GİBİ İSTEK
51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, miras yüzünden ailelerin yaşadığı tartışmalara değinmişti. "Benim de iki çocuğum bir torunum var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı" sözleriyle dikkat çekmişti.
HAYATINI FİLM YAPMAK İSTEMİŞTİ
Ünlü şarkıcı ayrıca hayatının film olmasını istediğini dile getirmiş, başrolde Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini açıklamıştı. Güllü, "Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız bile" diyerek vasiyet niteliğinde bir istekte bulunmuştu.