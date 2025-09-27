Ne Varsa Onda: Magnezyum, Omega-3 , E Vitamin, Kalsiyum

CHİA TOHUMLARI Chia tohumları basit görünebilir, ancak ıslatıldığında jel benzeri bir dokuya dönüşür ve bu da çözünür lif açısından ne kadar zengin olduklarını gösterir. Bu lif, sindirimi yavaşlatarak enerji seviyelerini daha uzun süre sabit tutar. Ayrıca beyin ve kalp sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengin, nadir bitki bazlı kaynaklardan biridir. Dr. Manickam, bunları bir trend olarak görmek yerine, kolesterolü dengeleme ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştirme konusundaki bilimsel olarak desteklenen yetenekleri nedeniyle değerlendirmeyi öneriyor.