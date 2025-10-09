Bu İlçeler Dikkat! Sel Riski Var
İstanbul Valiliği'nden uyarı üzerine uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni uyarı geldi.
Bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Valiliği açıklamasında "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
SICAKLIK DÜŞECEK, SAĞANAK DEVAM EDECEK
Yurt genelinde ise sonbahar havasının devam edeceği bildirilirken sıcaklıkta da düşüş yaşanacak. Birçok bölgede hafta başından beri etkisini sürdüren sağanak yağışlar devam edecek.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana, Artvin, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.