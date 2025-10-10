Tehlikeli Düzeyde, Kanser Riskini Artırıyor

Son yıllarda yapılan çalışmalar, mikroplastiklerin sadece sularda değil, akciğer dokusunda, plasentada, anne sütünde ve hatta insan kanında bile bulunduğunu gösterdi. Bu da mikroplastiklerin vücutta ne kadar derine nüfuz edebildiği konusunda bilim dünyasında ciddi endişelere yol açtı.



Sajedi, "Mikroplastikler bağırsak disbiyozuna yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatabilir, solunduğunda solunum yolu hastalıklarına neden olabilir," dedi. "Bu nedenle mikro ve nanoplastiklerin etkilerini tanımak ve sınırlamak, halk sağlığı için kritik önemdedir."