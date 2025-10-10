Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Üniversite Hastanesinde Profesöre 'Gizli Kamera' Soruşturması

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) mart ayında açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasının önünde tespit edilen ve üniversite güvenlik sistemine dahil olmadığı belirlenen gizli kamera olayına ilişkin açılan soruşturmada, 'kamu görevinden çıkarılması' talep edildi.

    AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. M.T. ve aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların koridor bölümü orta ve üst kısmında, AÜ Hastanesi Başhekimliği'nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera belirlendi.

    Bu kamera ile odalarının önünde bekleyen hastalar, araştırma görevlileri ve diğer ziyaretçilerin izlendiği, dinlendiği tespit edildi.

    Ayrıca hastanenin H bloktaki Kulak Burun Boğaz Poliklinik arka koridorunda bulunan ve Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan odanın yan tarafındaki odanın da 'Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası' olarak kullanıldığı tespit edildi.

    DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

    Prof. Dr. M.T. hakkında üniversite hastanesi güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera kurmak ve söz konusu kamerayla usulsüz şekilde ses ve görüntü kaydı almak, hastane yönetimi bilgisi dışında H2-103 numaralı odanın Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz odası olarak kullanılması fiilini işlediği iddiasına istinaden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldı. 

  3. Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T. ile çeşitli iddialarla ilgili 2 profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A., görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki karar sonrası 14 Temmuz 2025'te emekli oldu.

    Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T. ile çeşitli iddialarla ilgili 2 profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A., görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki karar sonrası 14 Temmuz 2025'te emekli oldu.

  4. <h2 class="gallery-item-title">YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLER</h2> <p></p><p>Soruşturma neticesinde kameranın, güvenin kötüye kullanıldığı ve kişilerin özel hayatlarının ihlal edildiği, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiiline uyan eylem olduğu nitelendirildi.</p>

    YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLER

    Soruşturma neticesinde kameranın, güvenin kötüye kullanıldığı ve kişilerin özel hayatlarının ihlal edildiği, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiiline uyan eylem olduğu nitelendirildi.

  5. <p>Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmaya yönelik olduğu da ifade edilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi b fıkrası, 6-c hükmü ile 6-f bendi uyarınca 'kamu görevinden çıkarma' disiplin cezası verilmesi istendi.</p> <p>Prof. Dr. M.T.'nin kamu görevinden çıkarılması teklifi, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye verdiği savunmasında usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddiasını reddetti</p>

    Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmaya yönelik olduğu da ifade edilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi b fıkrası, 6-c hükmü ile 6-f bendi uyarınca 'kamu görevinden çıkarma' disiplin cezası verilmesi istendi.

    Prof. Dr. M.T.'nin kamu görevinden çıkarılması teklifi, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. M.T. ise üniversiteye verdiği savunmasında usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddiasını reddetti

10 Ekim 2025