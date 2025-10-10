Üniversite Hastanesinde Profesöre 'Gizli Kamera' Soruşturması

AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. M.T. ve aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların koridor bölümü orta ve üst kısmında, AÜ Hastanesi Başhekimliği'nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera belirlendi.

Bu kamera ile odalarının önünde bekleyen hastalar, araştırma görevlileri ve diğer ziyaretçilerin izlendiği, dinlendiği tespit edildi.

Ayrıca hastanenin H bloktaki Kulak Burun Boğaz Poliklinik arka koridorunda bulunan ve Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan odanın yan tarafındaki odanın da 'Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası' olarak kullanıldığı tespit edildi.