Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyonda 20 tutuklama
O ilde öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine düzenleme geliyor
Türkiye'den 109 üniversite en iyi üniversiteler sıralamasında
Uzmandan uyarı: Altın piyasasında denge yeniden kuruluyor
Bir rekor da gümüşten: Onsu 51 doları aştı
Vali açıkladı: CHP'li Meclis Üyesinin para görüntülerine soruşturma
Şener Üşümezsoy'dan 2 ilçe için şiddetli deprem uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Üniversitelerde eğitimde yeni model: İşte pilot iller!
Dev holdingine hileli iflas davası: 8 yıla kadar hapis istendi
Togg ihracatı başladı: İlk ihracat treni Almanya yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız
Özel programlı fen liselerinde yeni dönem
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

KPSS P1, P2, P3 Puanla Alım Yapan Kurumlar Ve Meslekler: KPSS Puan Türleri Nedir?

KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar en çok tercih edilen P1-P2-P3 puan türleri ile atama yapılan meslekleri sorguluyor.

  1. ÖSYM tarafından bu yıl KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Blgisi) sınavları düzenlendi. Sınav sonuçları 10 Ekim günü adaylara açılıyor. Sonuç ekranında puanlarını görüntüleyen katılımcılar ''KPSS P1-P2-P3 puanla nereye giderim?'' şeklinde soru yöneltiyor olacak. Bu üç puan türünde sadce Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun puanı dikkate alınıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 ile alan kurumlar neler? İşte, P1-P2-P3 meslekleri...

  2. <h2 class="gallery-item-title">KPSS P1 NEDİR?</h2> <p>KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.<br><br><em><strong>P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:</strong></em><br><br>Müfettiş Yardımcısı<br>Uzman Yardımcısı<br>Denetmen Yardımcısı<br>Bakanlık mühendislik kadroları<br>Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı<br>Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı<br>Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı<br>Sermaye Piyasası Kurulu</p>

    KPSS P1 NEDİR?

    KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

    P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

    Müfettiş Yardımcısı
    Uzman Yardımcısı
    Denetmen Yardımcısı
    Bakanlık mühendislik kadroları
    Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
    Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
    Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
    Sermaye Piyasası Kurulu

  3. <h2 class="gallery-item-title">KPSS P2 NEDİR?</h2> <p>KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.<br><br><em><strong>P2 ile alım yapan kurumlar:</strong></em><br><br>Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı<br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı<br>Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı<br>İdari Hakimlik<br>Müfettiş Yardımcısı</p>

    KPSS P2 NEDİR?

    KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

    P2 ile alım yapan kurumlar:

    Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
    Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
    İdari Hakimlik
    Müfettiş Yardımcısı

  4. <h2 class="gallery-item-title">KPSS P3 NEDİR?</h2> <p>P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.</p>

    KPSS P3 NEDİR?

    P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

  5. <em><strong>P3 ile alım yapan kurumlar:</strong></em><br><br>Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı<br>SPK Uzman Yardımcısı <br>Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı<br>KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar<br>Adalet Bakanlığı, Adliyeler<br>Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) <br>Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı <br>Gümrük Muhafaza Memurluğu<br>Gümrük Muayene Memurluğu<br>Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı<br>Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü<br>Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü<br>Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü<br>T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü<br>Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü<br>Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü<br>Petrol İşleri Genel Müdürlüğü<br>Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu<br>Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü<br>Orman Genel Müdürlüğü<br>Gençlik Spor Genel Müdürlüğü<br>Makina Kimya Endüstrisi<br>TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)<br>Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü<br>Gümrük Müsteşarlığı<br>Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü<br>Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı<br>Göç İdaresi Genel Müdürlüğü<br>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü<br>Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

    P3 ile alım yapan kurumlar:

    Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
    SPK Uzman Yardımcısı
    Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
    KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
    Adalet Bakanlığı, Adliyeler
    Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
    Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
    Gümrük Muhafaza Memurluğu
    Gümrük Muayene Memurluğu
    Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
    Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
    Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
    Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
    T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
    Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    Orman Genel Müdürlüğü
    Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
    Makina Kimya Endüstrisi
    TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    Gümrük Müsteşarlığı
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
    Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

10 Ekim 2025