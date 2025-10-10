KPSS P1, P2, P3 Puanla Alım Yapan Kurumlar Ve Meslekler: KPSS Puan Türleri Nedir?
KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar en çok tercih edilen P1-P2-P3 puan türleri ile atama yapılan meslekleri sorguluyor.
ÖSYM tarafından bu yıl KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Blgisi) sınavları düzenlendi. Sınav sonuçları 10 Ekim günü adaylara açılıyor. Sonuç ekranında puanlarını görüntüleyen katılımcılar ''KPSS P1-P2-P3 puanla nereye giderim?'' şeklinde soru yöneltiyor olacak. Bu üç puan türünde sadce Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun puanı dikkate alınıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 ile alan kurumlar neler? İşte, P1-P2-P3 meslekleri...
KPSS P1 NEDİR?
KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.
P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlık mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu
KPSS P2 NEDİR?
KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.
P2 ile alım yapan kurumlar:
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 NEDİR?
P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.
P3 ile alım yapan kurumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı