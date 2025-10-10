Öğrencileri Taşıyan Otobüs, Kamyona Çarptı, Çok Sayıda Öğrenci Yaralı
Çorum'da kitap fuarına giden öğrencileri taşıyan otobüs, kamyona çarptı. Kazada 22 öğrenci yaralandı.
Çorum'da kitap fuarı etkinliğine giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Çorum Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde aynı belediyenin kamyonuna yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 22 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
10 Ekim 2025