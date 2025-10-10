Heyelan: Bir Ev Tahliye Edildi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, yağış heyelana neden oldu. İki katlı bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde yağışın ardından toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası iki katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ev sakinlerinden biri, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi.
Ekiplerin aynı bölgede risk taşıyan bir evle ilgili teknik incelemesi sürüyor.
