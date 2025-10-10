Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Heyelan: Bir Ev Tahliye Edildi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, yağış heyelana neden oldu. İki katlı bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

  1. Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde yağışın ardından toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.

  2. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

  3. İnceleme sonrası iki katlı ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

  4. Ev sakinlerinden biri, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi.

  5. Ekiplerin aynı bölgede risk taşıyan bir evle ilgili teknik incelemesi sürüyor.

