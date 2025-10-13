Dünyanın En Eski 10 Şehri Arasında

Gaziantep'in her mevsimde turist akınına uğradığını belirten Bakırcılar Çarşısı esnafından Fikret Yılmaz ise, "Gaziantep denince akla ilk gelen yer Bakırcılar Çarşısı'dır. Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyen turist 'Gaziantep'i gezdim' demesin. Çünkü Bakırcılar Çarşısı'na gelen ve gezen Bakırcılar Çarşısı'na hayran kalıyor. Bakırcılar Çarşısı'na gelen bir daha gelmek istiyor. Gerçekten de Bakırcılar Çarşısı görülmesi ve gezilmesi gereken bir çarşıdır. Çok şükür turistler geliyor, işimiz iyi ve satışlardan da memnunuz. Tarihi, kale, hanlar, müzelerimiz gezilecek yerlerdir. Gaziantep'i gezmeden dönmek olmaz. Türkiye'de yaşayanların mutlaka Gaziantep'i görmesi gerekir" diye konuştu.

Adana'dan Gaziantep'i gezmeye gelen öğrenciler ise Gaziantep'in tarihi mekanlarına, müzelerine ve lezzetlerine hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep'in tarihi hanlarına, cıvıl cıvıl olan sokaklarına ve kale çevresine hayran kaldığını belirte Japon turist Tomoko Yamaguchi de Gaziantep'i çok beğendiğini söyledi.