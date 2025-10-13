Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Dünyanın En Eski 10 Şehri Arasında

Türkiye'ye gelen turistlerin gözdesi oldu

  1. UNESCO'nun gastronomi alanında Fark Oluşturan Şehirler Ağı'na Türkiye'den dahil edilen ilk şehir olan Gaziantep, tarihi han, cami, hamam, bedesten ve asırlık çarşıların yanı sıra kalesi ve müzeleriyle de öne çıkıyor. Eşsiz güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin değişmez rotası haline gelen Gaziantep, her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

  2. <h2 class="gallery-item-title">TURİST YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR</h2> <p>Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne tur düzenleyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Gaziantep'i her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Gaziantep Kalesi ve çevresinin yanı sıra Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve tarihi hanların bulunduğu alanlarda turist yoğunluğu yaşanıyor. Deniz ve kumsallarıyla meşhur tatil bölgeleri yerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarih ve kültürle iç içe olan Gaziantep'i tercih eden turistler, hanları, çarşıları, müzeleri camileri ve konakları geziyor.</p>

  3. <h2 class="gallery-item-title">TARİHİ MEKANLAR HAYRAN BIRAKIYOR</h2> <p></p><p>Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Çorum, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Mersin ve Tokat gibi pek çok şehirden gelen turistler, tarihi mekanlara hayran kalıyor. Turistler, tarihi mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol öz çekim yaparken, her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını da çekip gezilerini ölümsüzleştiriyorlar.</p>

  4. <h2 class="gallery-item-title">EŞSİZ LEZZETLERE YOĞUN İLGİ</h2> <p>Rumkale, Zeugma Antik Kent, Zeugma Mozaik Müzesi, Kurtuluş Camii ve Zincirli Bedesten gibi tarihi yapılarının yanı sıra onlarca müzesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Antep fıstığı, baklava, katmer ve beyran gibi şehrin eşsiz lezzetleriyle damak çatlatıyor.</p>

  5. Her mevsimde turistlerin ilk uğrak noktası olan Gaziantep, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve zengin mutfağıyla da misafirlerini kendisine hayran bırakıyor. Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği çarşılar arasında yer alan ve kentin en eski çarşısı olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'na gelen yerli ve yabancı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürürken kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

  6. <h2 class="gallery-item-title">"GAZİANTEP'İ ÇOK BEĞENDİK"</h2> <p>Gaziantep'e gelen turistlerden Şeyma Erata, Gaziantep'i çok sevdiğini ve gezerken keyif aldığını ifade ederek, "Biz de merak edip Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep, Antep fıstığı, baklavası ve zengin mutfağıyla meşhur bir şehrimiz. Kültür olarak da Gaziantep'i çok beğendik. İnsanları misafirperver, tarihi yerleri çok güzel ve özellikle Bakırcılar Çarşısı, kale, müzeler ve hanlarını çok beğendik" dedi.</p>

  7. <p>Gaziantep'in her mevsimde turist akınına uğradığını belirten Bakırcılar Çarşısı esnafından Fikret Yılmaz ise, "Gaziantep denince akla ilk gelen yer Bakırcılar Çarşısı'dır. Bakırcılar Çarşısı'nı gezmeyen turist 'Gaziantep'i gezdim' demesin. Çünkü Bakırcılar Çarşısı'na gelen ve gezen Bakırcılar Çarşısı'na hayran kalıyor. Bakırcılar Çarşısı'na gelen bir daha gelmek istiyor. Gerçekten de Bakırcılar Çarşısı görülmesi ve gezilmesi gereken bir çarşıdır. Çok şükür turistler geliyor, işimiz iyi ve satışlardan da memnunuz. Tarihi, kale, hanlar, müzelerimiz gezilecek yerlerdir. Gaziantep'i gezmeden dönmek olmaz. Türkiye'de yaşayanların mutlaka Gaziantep'i görmesi gerekir" diye konuştu.</p> <p>Adana'dan Gaziantep'i gezmeye gelen öğrenciler ise Gaziantep'in tarihi mekanlarına, müzelerine ve lezzetlerine hayran kaldıklarını dile getirdiler.<br>Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep'in tarihi hanlarına, cıvıl cıvıl olan sokaklarına ve kale çevresine hayran kaldığını belirte Japon turist Tomoko Yamaguchi de Gaziantep'i çok beğendiğini söyledi.</p>

13 Ekim 2025