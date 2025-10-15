Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 başlık
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Zabıtayı döven belediye başkanı için 3 yıl hapis istendi
Bilimsel çalışma ortaya çıkardı: Otobüs şoförleri neden bu kadar gergin?
Doçentlikte köklü değişiklik: İntihal ve hatalı başvuruya ret kararı!
Eşi şikayet etti, soruşturma başlatıldı: Diş hekiminden 'mahrem' görüntü skandalı!
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor
Borsa'da yüzde 2'lik düşüş! Açığa satışa 'Yukarı Adım Kuralı' geldi
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Erdoğan duyurdu: Kirada planlamayı devlet yapacak
Yolcu treni servis minibüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı
2025'in İlk 9 Ayının En Çok Satılan Otomobilleri Açıklandı
Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Yüksek Tansiyon Riskini Azaltan 5 Şey

Kardiyoloji Profesörü açıkladı

  1. Hipertansiyonun en büyük tehlikesi, çoğu zaman belirti göstermemesi. Çoğu kişi, ciddi organ hasarı oluşana kadar hastalığın farkına varamıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, genç hipertansiyon hastalarının dörtte biri tansiyonlarını kontrol altına alamazken, yaşlılarda bu oran yedide bire düşüyor.

  2. DailyMail'de yer alan habere göre; Newcastle Üniversitesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Vijay Kunadian, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:<br><br>"Kan basıncı, kalp krizine neden olan en yaygın rahatsızlıktır ancak genellikle teşhis edilememektedir. İnsanlar evde tansiyonlarını düşürmek için adım atma konusunda kendilerini güçlü hissetmelidir; çünkü basit değişiklikler büyük fark yaratabilir."

  FERMENTE GIDALAR TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlara göre, fermente gıdalar yüksek tansiyonla mücadelede etkili bir rol oynayabilir. Kimchi, kefir, lahana turşusu ve miso gibi fermente yiyeceklerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkileri biliniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, bu gıdaların sistolik (üst) ve diyastolik (alt) tansiyonda belirgin düşüşler sağladığını gösteriyor.

Prof. Kunadian, "Fermente gıdalar, dengeli bir beslenmeyle birlikte kan basıncını düşürmede faydalı olabilir" diyerek şu bilgileri ekliyor:

"Bağırsak bakterileriyle kalp sağlığı arasında güçlü bir ilişki var. Liflerin parçalanmasıyla oluşan kısa zincirli yağ asitleri, kalp sağlığını destekleyen en önemli faktörlerden biri."

    Uzmanlara göre, fermente gıdalar yüksek tansiyonla mücadelede etkili bir rol oynayabilir. Kimchi, kefir, lahana turşusu ve miso gibi fermente yiyeceklerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkileri biliniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, bu gıdaların sistolik (üst) ve diyastolik (alt) tansiyonda belirgin düşüşler sağladığını gösteriyor.

  LİFLİ BESİNLERLE KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİN

Yüksek tansiyon riskini azaltmanın bir diğer yolu da lif açısından zengin gıdalar tüketmek. Tam tahıllar, baklagiller, sebze ve meyveler, sindirim sistemini destekleyerek metabolik sağlığı koruyor.

Prof. Kunadian, "Lif sadece bağırsak sağlığı için değil, kalp-damar sistemi için de önemlidir" diyor.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, günde fazladan 5 gram lif tüketmek, sistolik tansiyonu 2,8 mmHg, diyastolik tansiyonu ise 2,1 mmHg azaltabiliyor.

Uzmanlar, "Hipertansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri öneriliyor, ancak lif alımı konusundaki öneriler hâlâ yetersiz" uyarısında bulunuyor.

    Yüksek tansiyon riskini azaltmanın bir diğer yolu da lif açısından zengin gıdalar tüketmek. Tam tahıllar, baklagiller, sebze ve meyveler, sindirim sistemini destekleyerek metabolik sağlığı koruyor.

  KISA EGZERSİZLER BÜYÜK FARK YARATIYOR

Düzenli egzersiz, kalp kasını güçlendirir, kan basıncını düşürür ve fazla yağın azalmasına yardımcı olur. NHS, yetişkinlere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite öneriyor.
Ancak araştırmalar, günde sadece iki kez beş dakikalık egzersizlerin bile kalp sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor.

Prof. Kunadian, "Düzenli egzersiz yapmak beş tablet almak gibidir," diyerek, kısa süreli ancak istikrarlı hareketin önemini vurguluyor.
British Medical Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, bu kısa egzersiz araları, zaman eksikliği ve düşük motivasyon gibi engelleri ortadan kaldırarak günlük yaşama kolayca entegre edilebilir.

    Düzenli egzersiz, kalp kasını güçlendirir, kan basıncını düşürür ve fazla yağın azalmasına yardımcı olur. NHS, yetişkinlere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite öneriyor.
  SİGARAYI BIRAKIN

Araştırmalara göre, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri sigara ile ilişkili. Uzmanlar, sigaranın damarlarda iltihaplanma, plak oluşumu ve pıhtı riskini artırarak felç ya da kalp krizine yol açtığını söylüyor.

Prof. Kunadian uyarıyor:

"Sigara içmek ateşe benzin dökmek gibidir. Vücudunuza yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir; çünkü soluduğunuz zehirli kimyasallar kalp sağlığınızı doğrudan etkiler."

    Araştırmalara göre, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri sigara ile ilişkili. Uzmanlar, sigaranın damarlarda iltihaplanma, plak oluşumu ve pıhtı riskini artırarak felç ya da kalp krizine yol açtığını söylüyor.

  ALKOLÜ SINIRLANDIRIN

Yüksek tansiyonla mücadelede bir diğer önemli adım da alkol tüketimini sınırlamak.

20.000 kişinin katıldığı geniş çaplı bir araştırma, günde yalnızca bir kadeh şarabın bile kan basıncını artırabileceğini ortaya koydu.

Prof. Kunadian, "Alkolü tamamen bırakmak herkes için mümkün olmasa da, her içkiyle risk artıyor. Bu yüzden ölçülü tüketim çok önemli" diyor.

Alkolün azaltılması aynı zamanda kilo kontrolüne de katkı sağlıyor; bu da dolaylı olarak tansiyonu düşürüyor.

    Yüksek tansiyonla mücadelede bir diğer önemli adım da alkol tüketimini sınırlamak.

  ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Uzmanlar, yüksek tansiyonun sessiz ilerlediğini ve bu nedenle düzenli ölçümün hayati olduğunu vurguluyor.

Evde tansiyon ölçmek, yaşam tarzında küçük ama kalıcı değişiklikler yapmak ve risk faktörlerini azaltmak, kalp sağlığını korumanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.

15 Ekim 2025