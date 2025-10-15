Android Telefonlarda Büyük Dönüşüm...
zorunlu değişiklik başladı
-
Google, Android kullanıcı arayüzünde köklü bir değişikliğe gidiyor. Artık tüm uygulamalar, "temalı simge" sistemine uyumlu olmak zorunda olacak. Şirket, yeni tasarım anlayışıyla Android'de bütünlük ve görsel uyumu artırmayı hedefliyor.
-
Google, Android ekosisteminde "Material You" tasarım dilini merkezine alarak tüm cihazlarda daha tutarlı bir görünüm sunmak istiyor.
-
Bu kapsamda geliştiriciler, uygulama simgelerini artık "temalı simge" biçimine uygun şekilde tasarlamak zorunda kalacak.
-
Yeni düzenlemeyle birlikte, Play Store'a yüklenecek tüm yeni uygulamaların temalı simge desteğine sahip olması gerekecek.
-
Google, bu adımın Android arayüzünde görsel dağınıklığı azaltacağını ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğini belirtiyor.
-
Yani örneğin kullanıcı yeşil tonlarında bir tema seçtiğinde Instagram, WhatsApp, YouTube hatta banka uygulamaları bile yeşil tonlarında görünecek. Koyu veya sade bir görünüm isteyenler siyah-beyaz (monokrom) tema tercih ettiğinde ise tüm simgeler bu düzene geçecek.
-
ARTIK ZORUNLU OLACAK
Android 13 ile isteğe bağlı olarak sunulan bu özellik, 15 Ekim 2025 itibarıyla tüm uygulamalarda zorunlu olacak. Bu tarihten sonra Play Store'da yer alacak her uygulamanın, cihazın renk temasıyla otomatik uyum sağlayan simgelere sahip olması gerekiyor.