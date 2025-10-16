Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve PKK uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dünyanın En Güçlü Pasaportları

Henley Pasaport Endeksi'ne göre ABD, 20 yıl sonra ilk kez dünyanın en güçlü 10 pasaportu arasından çıktı.

  1. <p>Henley Pasaport Endeksi, 20 yıllık tarihinde ilk kez ABD pasaportunu dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinin dışında bıraktı.</p> <p>Asya ülkeleri sıralamanın zirvesine yerleşti. Singapur 193 ülkeye vizesiz erişim ile ilk sırada. Onu 190 ülke ile Güney Kore ve 189 ülke ile Japonya takip ediyor.</p> <p>ABD ise, Malezya ile birlikte 180 ülkeye vizesiz erişimle listenin 12. sırasında yer aldı.</p>

    Henley Pasaport Endeksi, 20 yıllık tarihinde ilk kez ABD pasaportunu dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinin dışında bıraktı.

    Asya ülkeleri sıralamanın zirvesine yerleşti. Singapur 193 ülkeye vizesiz erişim ile ilk sırada. Onu 190 ülke ile Güney Kore ve 189 ülke ile Japonya takip ediyor.

    ABD ise, Malezya ile birlikte 180 ülkeye vizesiz erişimle listenin 12. sırasında yer aldı.

  2. <p>Endeks, Londra merkezli danışmanlık firması Henley &amp; Partners tarafından hazırlanıyor ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.</p> <p>Henley aynı puana sahip ülkeleri tek sırada saydığı için, aslında ABD'nin önünde 36 ülke bulunuyor.</p>

    Endeks, Londra merkezli danışmanlık firması Henley & Partners tarafından hazırlanıyor ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.

    Henley aynı puana sahip ülkeleri tek sırada saydığı için, aslında ABD'nin önünde 36 ülke bulunuyor.

  3. <h2 class="gallery-item-title">2024 YILINDA BİRİNCİ SIRADAYDI</h2> <p></p><p>2014'te birinci sırada yer alan ABD, 2024 Temmuz'unda hala ilk 10'daydı. Peki bu gerilemenin nedeni ne?</p> <p>Bunun arkasında, son dönemde yapılan erişim değişiklikleri var.</p> <p>Nisan ayında Brezilya, karşılıklılık eksikliğini gerekçe göstererek ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarından vize istemeye yeniden başladı.</p> <p>Çin ise Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vizesiz giriş izni verirken, ABD bu kapsama alınmadı.</p>

    2024 YILINDA BİRİNCİ SIRADAYDI

    2014'te birinci sırada yer alan ABD, 2024 Temmuz'unda hala ilk 10'daydı. Peki bu gerilemenin nedeni ne?

    Bunun arkasında, son dönemde yapılan erişim değişiklikleri var.

    Nisan ayında Brezilya, karşılıklılık eksikliğini gerekçe göstererek ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarından vize istemeye yeniden başladı.

    Çin ise Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vizesiz giriş izni verirken, ABD bu kapsama alınmadı.

  4. <p>Papua Yeni Gine ve Myanmar da giriş politikalarını değiştirerek başka pasaportların sıralamasını yükseltti, ABD'nin pozisyonunu ise daha da zayıflattı.</p> <p>Son darbeyi ise Somali'nin e-vize sistemini başlatması ve Vietnam'ın ABD'yi yeni vizesiz ülke listesine dahil etmemesi vurdu.</p> <p>Henley &amp; Partners Başkanı Christian H. Kaelin, "ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması, sadece sıralamadaki bir değişim değil, küresel hareketlilik ve yumuşak güç dinamiklerinde köklü bir dönüşümün göstergesidir." dedi.</p>

    Papua Yeni Gine ve Myanmar da giriş politikalarını değiştirerek başka pasaportların sıralamasını yükseltti, ABD'nin pozisyonunu ise daha da zayıflattı.

    Son darbeyi ise Somali'nin e-vize sistemini başlatması ve Vietnam'ın ABD'yi yeni vizesiz ülke listesine dahil etmemesi vurdu.

    Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, "ABD pasaportunun son on yıldaki zayıflaması, sadece sıralamadaki bir değişim değil, küresel hareketlilik ve yumuşak güç dinamiklerinde köklü bir dönüşümün göstergesidir." dedi.

  5. <h2 class="gallery-item-title">ÇİN'İN HIZLI YÜKSELİŞİ</h2> <p></p><p>Bir zamanlar zirvede yer alan İngiltere pasaportu da düşüşte. 2015'te birinci olan İngiltere, Temmuz'dan bu yana iki sıra kaybederek 8. sıraya geriledi.</p> <p>Aynı dönemde Çin büyük bir yükseliş gösterdi. 2015'te 94. sıradayken, 2025'te 64. sıraya çıktı ve bu süreçte 37 yeni ülkeye vizesiz erişim kazandı.</p> <p>Rapor, Çin'in Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve Avrupa ile yaptığı yeni vize anlaşmalarını, Pekin'in "artırılmış açıklık" stratejisinin bir parçası olarak gösteriyor.</p> <p>Bir diğer başarı hikayesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son on yılda 34 sıra yükselerek 42. sıradan 8. sıraya çıktı.</p>

    ÇİN'İN HIZLI YÜKSELİŞİ

    Bir zamanlar zirvede yer alan İngiltere pasaportu da düşüşte. 2015'te birinci olan İngiltere, Temmuz'dan bu yana iki sıra kaybederek 8. sıraya geriledi.

    Aynı dönemde Çin büyük bir yükseliş gösterdi. 2015'te 94. sıradayken, 2025'te 64. sıraya çıktı ve bu süreçte 37 yeni ülkeye vizesiz erişim kazandı.

    Rapor, Çin'in Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve Avrupa ile yaptığı yeni vize anlaşmalarını, Pekin'in "artırılmış açıklık" stratejisinin bir parçası olarak gösteriyor.

    Bir diğer başarı hikayesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Son on yılda 34 sıra yükselerek 42. sıradan 8. sıraya çıktı.

  6. <h2 class="gallery-item-title">2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI </h2> <p></p><p>106. sırada yer alan Afganistan, sadece 24 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile listenin en dibinde bulunuyor. Onu Suriye (26 ülke) ve Irak (29 ülke) izliyor.</p> <p><br><strong>1-</strong> Singapur (193 ülke)</p> <p><strong>2-</strong> Güney Kore (190)</p> <p><strong>3-</strong> Japonya (189)</p> <p><strong>4-</strong> Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)</p> <p><strong>5-</strong> Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)</p> <p><strong>6-</strong> Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)</p> <p><strong>7-</strong> Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)</p> <p><strong>8-</strong> Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184)</p> <p><strong>9-</strong> Kanada (183)</p> <p><strong>10-</strong> Letonya, Lihtenştayn (182)</p> <p><strong>11-</strong> İzlanda, Litvanya (181)</p> <p><strong>12-</strong> ABD, Malezya (180)</p>

    2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

    106. sırada yer alan Afganistan, sadece 24 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile listenin en dibinde bulunuyor. Onu Suriye (26 ülke) ve Irak (29 ülke) izliyor.


    1- Singapur (193 ülke)

    2- Güney Kore (190)

    3- Japonya (189)

    4- Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

    5- Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

    6- Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

    7- Avustralya, Çekya, Malta, Polonya (185)

    8- Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, BAE, Birleşik Krallık (184)

    9- Kanada (183)

    10- Letonya, Lihtenştayn (182)

    11- İzlanda, Litvanya (181)

    12- ABD, Malezya (180)

16 Ekim 2025