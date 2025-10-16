Sadece Bayramlarda Yapılıyordu Şimdi Geçim Kaynağı Oldu

"Biz, kadınlarımızın emeğini ve kültürümüzü ön plana çıkaran bir alan seçmek istedik. Bu nedenle, Samsat'a özgü geleneksel lezzetimiz olan Samsat çöreği üretimine odaklandık. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz nokta, Samsat çöreğinin özgün tadını bozmamaktı. Kadınlarımız bu geleneği yaşatırken, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyor."