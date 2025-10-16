Sadece Bayramlarda Yapılıyordu Şimdi Geçim Kaynağı Oldu

Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve PKK uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve PKK uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor

Sadece Bayramlarda Yapılıyordu Şimdi Geçim Kaynağı Oldu

çörek, kadınların istihdam edildiği tesiste yıl boyunca üretilmeye başladı.

  1. Bölgede "bayram taplaması" olarak da bilinen Samsat çöreğinin üretilerek kadınlara gelir oluşturması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle belediye tarafından 3 ay önce tesis kuruldu.

    Bölgede "bayram taplaması" olarak da bilinen Samsat çöreğinin üretilerek kadınlara gelir oluşturması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle belediye tarafından 3 ay önce tesis kuruldu.

  2. İpekyolu Samsat "Samsat Çöreği" Geçim Kaynağı Tesisi'nde istihdam edilen 12 kadın, içerisinde un, rezene, susam, çörek otu, tuz, bitkisel susuz yağ ve sarı gelin otu kullanarak üretime başladı.

    İpekyolu Samsat "Samsat Çöreği" Geçim Kaynağı Tesisi'nde istihdam edilen 12 kadın, içerisinde un, rezene, susam, çörek otu, tuz, bitkisel susuz yağ ve sarı gelin otu kullanarak üretime başladı.

  3. Geleneksel tadı bozulmadan üretilen çörek, Türkiye'nin dört bir yanına siparişle gönderiliyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, ilçeye özgü geleneksel lezzeti üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Geleneksel tadı bozulmadan üretilen çörek, Türkiye'nin dört bir yanına siparişle gönderiliyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, ilçeye özgü geleneksel lezzeti üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

  4. "Biz, kadınlarımızın emeğini ve kültürümüzü ön plana çıkaran bir alan seçmek istedik. Bu nedenle, Samsat'a özgü geleneksel lezzetimiz olan Samsat çöreği üretimine odaklandık. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz nokta, Samsat çöreğinin özgün tadını bozmamaktı. Kadınlarımız bu geleneği yaşatırken, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyor."

    "Biz, kadınlarımızın emeğini ve kültürümüzü ön plana çıkaran bir alan seçmek istedik. Bu nedenle, Samsat'a özgü geleneksel lezzetimiz olan Samsat çöreği üretimine odaklandık. Bu süreçte en çok önem verdiğimiz nokta, Samsat çöreğinin özgün tadını bozmamaktı. Kadınlarımız bu geleneği yaşatırken, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyor."

  5. Proje kapsamında kadınların istihdam edildiğini ifade eden Fırat, "Tesisimizde 12 kadın istihdam ediyoruz. Projemiz beklediğimizin üzerinde ilgi gördü ve bölgede ciddi bir ses getirdi." dedi.

    Proje kapsamında kadınların istihdam edildiğini ifade eden Fırat, "Tesisimizde 12 kadın istihdam ediyoruz. Projemiz beklediğimizin üzerinde ilgi gördü ve bölgede ciddi bir ses getirdi." dedi.

  6. GÜNDE 1 TON HEDEFLENİYOR <p> İlerleyen süreçlerde üründe çeşitliliğe gidileceğini aktaran Fırat, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakında 3 vardiya sistemine geçip günlük ortalama 1 ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün çeşitliliğini artırarak tuzlu, tereyağlı ve tatlı çörek çeşitleri de üretmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın hem üretimde yer alması hem de aile bütçesine katkı sağlaması bizleri çok mutlu ediyor. Bu proje, Samsat'ın ekonomik gelişimine katkı sunarken aynı zamanda kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza da vesile oluyor."

    GÜNDE 1 TON HEDEFLENİYOR

    İlerleyen süreçlerde üründe çeşitliliğe gidileceğini aktaran Fırat, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakında 3 vardiya sistemine geçip günlük ortalama 1 ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün çeşitliliğini artırarak tuzlu, tereyağlı ve tatlı çörek çeşitleri de üretmeyi planlıyoruz. Kadınlarımızın hem üretimde yer alması hem de aile bütçesine katkı sağlaması bizleri çok mutlu ediyor. Bu proje, Samsat'ın ekonomik gelişimine katkı sunarken aynı zamanda kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza da vesile oluyor."

16 Ekim 2025