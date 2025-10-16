Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve PKK uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
Mesaiye Soğuk Hava Etkisi: Günde 12 Saat Çalışıyor

  1. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Rıdvan İlmen, hem mesleğin geleceği hem de artan iş yükü konusunda endişeli.

  2. Baba mesleğini sürdüren İlmen, pandemi sonrası yükselen tamirat talepleri, kaliteli malzeme eksikliği ve çırak bulamamanın oluşturduğu zorluklarla mücadele ediyor. Kış aylarında iş yoğunluğunun iki katına çıktığını belirten İlmen, hem iş yükünün arttığını hem de yeni eleman yetişmemesi nedeniyle zanaatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

  "ÇIRAK YETİŞTİRME DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR"

İlmen, mesleğe ilginin azalmasından ve çırak yetişmemesinden yakındı. İlmen, "Meslek biraz ince, uğraşı zor olduğu için insanlar tercih etmiyor. Sadece bizim meslek için geçerli değil, genel olarak tüm zanaatlarda eleman yetişmiyor. Burada belediyelerin desteği olması lazım. Bizim yanımıza çırak verip maaşını, sigortasını karşılayabilirse çırak yetiştirme dönemi başlayabilir. Yoksa kendimiz çırak, usta tutup çalıştıracak durumda değiliz. Zaten çırak yok, gelse de karşılayacak durumda değiliz" dedi.

    İlmen, mesleğe ilginin azalmasından ve çırak yetişmemesinden yakındı. İlmen, "Meslek biraz ince, uğraşı zor olduğu için insanlar tercih etmiyor. Sadece bizim meslek için geçerli değil, genel olarak tüm zanaatlarda eleman yetişmiyor. Burada belediyelerin desteği olması lazım. Bizim yanımıza çırak verip maaşını, sigortasını karşılayabilirse çırak yetiştirme dönemi başlayabilir. Yoksa kendimiz çırak, usta tutup çalıştıracak durumda değiliz. Zaten çırak yok, gelse de karşılayacak durumda değiliz" dedi.

  "KIŞIN İŞLER İKİ KATINA ÇIKIYOR"

Mevsimsel etkilerin iş yoğunluğunu doğrudan etkilediğini belirten İlmen, "Kışın işlerimiz iki katına çıkıyor. Yağmur, çamur, soğuk derken ayakkabılar daha çok yıpranıyor. Yazın ise işler durgunlaşıyor. Bu nedenle iş yükümüz mevsimlere göre ciddi şekilde değişiyor. Malzeme kalitesi yıllar içinde düştü. Eskiden 10-20 sene giyilen kösele ayakkabılar vardı. Japon köseleler, sağlam lastikler, kaliteli tabanlar kullanılırdı. Şimdi öyle malzeme kalmadı. Kalite düşünce insanlar uygun ayakkabı alıp bir süre giyiyor, sonra atıyor. Ama iyi ayakkabı alıp uzun süre giyen ve tamir ettiren müşterilerimiz de var" diye konuştu.

"YERLİ MALI TERCİH EDİN"

Vatandaşlara ayakkabı tercihi konusunda da tavsiyelerde bulunan İlmen, "Olabildiği kadar yerli malı kullansınlar. Büyük markalar dahi artık ayakkabılarını Çin'de yaptırıyor. Bu yüzden kalite çok düştü. Dünya markalarıyla burada üretilen ayakkabılar arasında çok fark yok, sadece etiketi var. Çoğu marka fason üretim yaptırıyor. Benim önerim, yerli markaları tercih etmeleri yönünde. Ayrıca deri ayakkabılar hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü olması bakımından daha kullanışlıdır" dedi.

    Mevsimsel etkilerin iş yoğunluğunu doğrudan etkilediğini belirten İlmen, "Kışın işlerimiz iki katına çıkıyor. Yağmur, çamur, soğuk derken ayakkabılar daha çok yıpranıyor. Yazın ise işler durgunlaşıyor. Bu nedenle iş yükümüz mevsimlere göre ciddi şekilde değişiyor. Malzeme kalitesi yıllar içinde düştü. Eskiden 10-20 sene giyilen kösele ayakkabılar vardı. Japon köseleler, sağlam lastikler, kaliteli tabanlar kullanılırdı. Şimdi öyle malzeme kalmadı. Kalite düşünce insanlar uygun ayakkabı alıp bir süre giyiyor, sonra atıyor. Ama iyi ayakkabı alıp uzun süre giyen ve tamir ettiren müşterilerimiz de var" diye konuştu.

    Vatandaşlara ayakkabı tercihi konusunda da tavsiyelerde bulunan İlmen, "Olabildiği kadar yerli malı kullansınlar. Büyük markalar dahi artık ayakkabılarını Çin'de yaptırıyor. Bu yüzden kalite çok düştü. Dünya markalarıyla burada üretilen ayakkabılar arasında çok fark yok, sadece etiketi var. Çoğu marka fason üretim yaptırıyor. Benim önerim, yerli markaları tercih etmeleri yönünde. Ayrıca deri ayakkabılar hem sağlık açısından hem de uzun ömürlü olması bakımından daha kullanışlıdır" dedi.

16 Ekim 2025