Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Demans Riskini Artırıyor: Sürekli Acele Mi Ediyorsunuz?

Yoğun yaşam temposu, stres ve uyku yoksunluğu, beyin sağlığı için sessiz tehdit haline geldi.

  1. DailyMail'de yer alan bir habere göre; The Lancet'te yayımlanan yeni bir rapor, demansın yalnızca genetik ya da biyolojik faktörlerle değil, "zamansal eşitsizlik" olarak tanımlanan toplumsal koşullarla da yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.

    DailyMail'de yer alan bir habere göre; The Lancet'te yayımlanan yeni bir rapor, demansın yalnızca genetik ya da biyolojik faktörlerle değil, "zamansal eşitsizlik" olarak tanımlanan toplumsal koşullarla da yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.

  ZAMAN DENGESİZLİĞİ BEYNİ TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar, düşük sosyoekonomik geçmişe sahip kişilerin, maddi imkânları daha iyi olan bireylerle eşit miktarda zamana sahip olamamasının, beyin sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

Rapora göre, yoğun çalışma saatleri, uyku yetersizliği, ekran bağımlılığı ve dinlenme eksikliği demans riskini artıran yeni nesil tehditler arasında yer alıyor.

"Zaman, beyin sağlığının yeterince tanınmayan bir sosyal belirleyicisidir ve potansiyel olarak eğitim veya gelir kadar önemlidir," ifadesine raporda yer verildi.

    ZAMAN DENGESİZLİĞİ BEYNİ TEHDİT EDİYOR

    Uzmanlar, düşük sosyoekonomik geçmişe sahip kişilerin, maddi imkânları daha iyi olan bireylerle eşit miktarda zamana sahip olamamasının, beyin sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

    Rapora göre, yoğun çalışma saatleri, uyku yetersizliği, ekran bağımlılığı ve dinlenme eksikliği demans riskini artıran yeni nesil tehditler arasında yer alıyor.

    "Zaman, beyin sağlığının yeterince tanınmayan bir sosyal belirleyicisidir ve potansiyel olarak eğitim veya gelir kadar önemlidir," ifadesine raporda yer verildi.

  DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ

Demans, İngiltere'de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Ülkede yaklaşık 944 bin, ABD'de ise 7 milyon kişi bu rahatsızlıkla yaşıyor.
Demansın en sık görülen türü, vakaların yüzde 60'ını oluşturan Alzheimer hastalığı.

Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için kişiye özel tedavi planları oluşturulmasına olanak sağlasa da, uzmanlara göre zaman yoksunluğu, birçok kişiyi bu fırsattan mahrum bırakıyor.

Araştırmacılar, dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte yaşam temposunun da yükseldiğine dikkat çekiyor.

Rapor, "Verimlilik ve esneklik vaat eden teknolojik gelişmelere rağmen birçok insan, dinlenme veya düşünme için yeterli zamana sahip değil. Bu da kronik stres, uyku bozukluğu ve bilişsel aşırı yüklenmeye yol açıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle vardiyalı çalışanlar, bakım verenler ve düşük ücretli işlerde çalışanlar, en ciddi zaman kısıtlamalarını yaşayan gruplar arasında gösteriliyor. Bu durumun da mevcut sağlık eşitsizliklerini derinleştirdiği belirtiliyor.

    DEMANS VAKALARINDA ARTIŞ

    Demans, İngiltere'de en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Ülkede yaklaşık 944 bin, ABD'de ise 7 milyon kişi bu rahatsızlıkla yaşıyor.
    Demansın en sık görülen türü, vakaların yüzde 60'ını oluşturan Alzheimer hastalığı.

    Erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için kişiye özel tedavi planları oluşturulmasına olanak sağlasa da, uzmanlara göre zaman yoksunluğu, birçok kişiyi bu fırsattan mahrum bırakıyor.

    Araştırmacılar, dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte yaşam temposunun da yükseldiğine dikkat çekiyor.

    Rapor, "Verimlilik ve esneklik vaat eden teknolojik gelişmelere rağmen birçok insan, dinlenme veya düşünme için yeterli zamana sahip değil. Bu da kronik stres, uyku bozukluğu ve bilişsel aşırı yüklenmeye yol açıyor," değerlendirmesinde bulundu.

    Özellikle vardiyalı çalışanlar, bakım verenler ve düşük ücretli işlerde çalışanlar, en ciddi zaman kısıtlamalarını yaşayan gruplar arasında gösteriliyor. Bu durumun da mevcut sağlık eşitsizliklerini derinleştirdiği belirtiliyor.

  OBEZİTE VE HAREKETSİZLİK RİSK ARTIRIYOR


Son araştırmalar, obezitenin Alzheimer'a yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'li bilim insanları, obez bireylerde beyinde "amiloid" adı verilen toksik proteinlerin daha fazla biriktiğini ve bunun Alzheimer belirtilerine yol açan plak ve düğümler oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, obezitenin yalnızca kalp ve damar sağlığını değil, bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilediğini vurguluyor.

    OBEZİTE VE HAREKETSİZLİK RİSK ARTIRIYOR


    Son araştırmalar, obezitenin Alzheimer'a yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

    ABD'li bilim insanları, obez bireylerde beyinde "amiloid" adı verilen toksik proteinlerin daha fazla biriktiğini ve bunun Alzheimer belirtilerine yol açan plak ve düğümler oluşturduğunu belirtiyor.

    Uzmanlar, obezitenin yalnızca kalp ve damar sağlığını değil, bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilediğini vurguluyor.

  BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Alzheimer Derneği'ne göre demans vakalarının yaklaşık %40'ı önlenebilir.

Uzmanlar, beyin sağlığını korumak için şu alışkanlıkları öneriyor:

Yeni beceriler veya diller öğrenmek

Zihni aktif tutacak bulmacalar ve oyunlar oynamak

    BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

    Alzheimer Derneği'ne göre demans vakalarının yaklaşık %40'ı önlenebilir.

    Uzmanlar, beyin sağlığını korumak için şu alışkanlıkları öneriyor:

    Yeni beceriler veya diller öğrenmek

    Zihni aktif tutacak bulmacalar ve oyunlar oynamak

  Günlük egzersize zaman ayırmak

Antioksidan açısından zengin, sağlıklı bir diyet uygulamak

Aktif bir sosyal yaşam sürdürmek

Araştırmacılar, özellikle 45-65 yaş aralığının beyin sağlığını destekleyecek yaşam tarzı değişiklikleri için en uygun dönem olduğunu belirtiyor.

    Günlük egzersize zaman ayırmak

    Antioksidan açısından zengin, sağlıklı bir diyet uygulamak

    Aktif bir sosyal yaşam sürdürmek

    Araştırmacılar, özellikle 45-65 yaş aralığının beyin sağlığını destekleyecek yaşam tarzı değişiklikleri için en uygun dönem olduğunu belirtiyor.

17 Ekim 2025