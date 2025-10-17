Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
İddia: CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçecek
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
İstanbul'da minibüs devrildi
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
'Su şehri'nde su krizi: Barajlar kurudu, içecek suyu kalmadı
Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
'Tefecilik' soruşturmasında Paramount Otel'e kayyum atandı
2026 bütçesi açıklandı: İşte enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini!
Bakanlıktan, 'ormanda yaşayan aile' iddialarına açıklama
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
TOKİ İndirim Kampanyası Bitiyor!

Yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur?

  1. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) her sene belirli dönemlerde indirim kampanyası uyguluyor. Konut ve iş yeri alıcılarının indirimden faydalanabilmesi için 2024 Haziran ayı sonunda satış yapılmış olması gerekiyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az olan gayrimenkul sahipleri indirim kapsamında olmayacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

  2. <h2 class="gallery-item-title">TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?</h2> <p>TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında bankalar aracılığıyla alınıyor. <br><br>Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.</p>

  3. <h2 class="gallery-item-title">KİMLER TOKİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR?</h2> <p>Kampanyadan bütün borcunu kapatan vatandaşların yanı sıra borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla peşin ödeme yapanlar da kısmi olarak yararlanıyor. <br><br>Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor. İlgililerin geriye dönük taksit ve emlak vergisinin olmaması şartı da bulunuyor.<br><br>Kampanyadan, satışları 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılan ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanıyor. <br><br>Başvuru esnasında site yönetiminden alınacak ''Borcu yoktur'' belgesi ve belediyelerden temin edilecek emlak beyan değerini belirtir belge de olmalı.</p>

17 Ekim 2025