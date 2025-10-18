YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Milyonlarca Facebook Kullanıcısına Uyarı

15 Aralık'ta tamamen kaldırılıyor

    Sosyal medya devi Meta, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger'da köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 15 Aralık itibarıyla bazı uygulamaları devre dışı bırakacağını duyurdu.

  2. Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta, milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook Messenger'da önemli bir adım atıyor. Şirket, 15 Aralık tarihinden itibaren platformdaki bazı uygulamaları kaldıracağını açıkladı.

  3. Şirketin TechCrnch'a doğruladığı bilgiye göre, bu tarihten sonra kullanıcılar masaüstü uygulamalarına giriş yapamayacak ve otomatik olarak Facebook'un web sürümüne yönlendirilecek.

    SOHBET GEÇMİŞİ İÇİN UYARI YAPILDI

    Meta, web sürümüne geçmeden önce sohbet geçmişlerinin silinmemesi için kullanıcıları "Güvenli Depolama" özelliğini etkinleştirmeye çağırıyor.

  5. Bu özellik, uçtan uca şifreli sohbetlerin korunmasını sağlıyor ve "Gizlilik ve güvenlik &gt; Mesaj depolama &gt; Güvenli depolamayı aç" adımlarıyla kontrol edilebiliyor.

  6. Meta, kullanıcılara geçiş için 60 günlük bir süre tanıyacak.

  7. &nbsp;Sürecin başlamasıyla birlikte kullanıcılar, uygulamanın kapanacağına dair bildirim alacak.

18 Ekim 2025