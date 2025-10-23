İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kiraların düşmesi öncelikli
5 fay hattı araştırması tamamlandı: İşte en riskli ilçeler
Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
Danıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırı
Uzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir
2025-İSG Sınavı Başvuruları Başladı
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenciye bıçaklı saldırı
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Meğer Sabah İçince Böyle Bir Etkisi Varmış

Kahveyle ilgili bilmediklerimiz

  1. Almanya'daki Bielefeld Üniversitesi ve İngiltere'deki Warwick Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya göre, kafein sabahları daha etkili biçimde uyanıklık ve enerji hissi sağlıyor. Bulgular, Nature dergisinde yayımlandı.

  2. Kafein, beyindeki adenozin reseptörlerini bloke ederek uyanıklığı artırıyor ve dopamin aktivitesini tetikliyor. Bu durum, kişinin daha enerjik ve iyi hissetmesine katkı sağlıyor. Ancak araştırmacılar, bu etkinin günün ilerleyen saatlerinde azaldığını belirtiyor.

  3. Çalışma kapsamında araştırmacılar, dört hafta boyunca 236 genç yetişkinin davranışlarını ve ruh halini izledi. Katılımcılara, akıllı telefonları üzerinden günde yedi kez kısa anketler gönderildi. Bu anketlerde, katılımcıların o anki ruh halleri ile son 90 dakika içinde kafeinli içecek tüketip tüketmedikleri soruldu.

  Elde edilen veriler, kahve tüketimi ile pozitif ruh hali arasındaki ilişkinin katılımcıların çoğunda benzer olduğunu gösterdi. Araştırmacılardan Justin Hachenberger, "Farklı seviyelerde kafein tüketen ya da depresif semptomlar, anksiyete veya uyku sorunları yaşayan kişiler arasında belirgin farklar bulamadık. Kafein alımıyla olumlu duygular arasındaki bağlantı tüm gruplarda tutarlıydı" dedi.

KAYGILI KİŞİLERDE OLUMSUZ ETKİ GÖRÜLMEDİ

Araştırma ekibi, yüksek anksiyete düzeyine sahip kişilerin kahve içtiklerinde sinirlilik veya gerginlik gibi olumsuz duygular yaşayabileceklerini öngörüyordu. Ancak sonuçlar, bu beklentiyi doğrulamadı. Aksine, düzenli olarak kafein tüketen kişiler sabah içtikleri kahvenin ardından genellikle daha pozitif bir ruh haline sahip olduklarını bildirdi.

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Anu Realo, kafeinin sabah saatlerinde daha etkili olmasının nedenini şöyle açıkladı:

"Kafein, adenozin reseptörlerini bloke ederek dopamin aktivitesini artırır. Bu da ruh halinde iyileşme ve uyanıklıkla ilişkilidir. Ancak bu etkinin, gece uykusundan sonra yaşanan hafif yoksunluk belirtilerinin azalmasıyla mı ilgili olduğu henüz net değil."

    KAYGILI KİŞİLERDE OLUMSUZ ETKİ GÖRÜLMEDİ

  Realo ayrıca, orta düzeyde kafein tüketen kişilerin bile sabah içtikleri ilk fincan kahveyle birlikte hafif yoksunluk belirtilerini geride bıraktıklarını söyledi.

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Sakari Lemola, kafeinli içeceklerin tarih boyunca insan yaşamında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı:

"Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i kafeinli içecekler tüketiyor. Bu alışkanlık insanlık tarihi kadar eski. Hatta arılar ve yaban arıları bile kafein içeren bitkilerin nektarını tercih ediyor."

  AŞIRI TÜKETİMİ UYKUSUZLUK VE BAĞIMLILIĞA YOL AÇABİLİR

Araştırmacılar, kafeinin kısa vadede ruh halini iyileştirdiğini ancak aşırı tüketimin olumsuz sağlık etkilerine neden olabileceğini hatırlatıyor. Günün geç saatlerinde alınan kafein, uyku kalitesini düşürebiliyor ve uzun vadede bağımlılık riskini artırabiliyor.

23 Ekim 2025