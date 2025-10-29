500 Bin Konutun İllere Göre Dağılımı Belli Oldu!
Hangi ile kaç konut düşüyor?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. İşte il il konut dağılımları...
KONUTLARIN 81 İLDEKİ DAĞILIM AÇIKLANDI!
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
İŞTE 500 BİN KONUTUN İLLERE GÖRE DAĞILIMI!
Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823,
Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548
Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208
Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470,
Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576,
Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020,
Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689,
Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229,
Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334,
Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527, Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190,
Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734,
Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803,
Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872