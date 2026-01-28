40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
İzmir Pınarbaşı'nda "Üstün Turşu" markasıyla 1985 yılında faaliyete başlayan Cenkci Turşuculuk, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Karar kapsamında şirket ortakları da sürece dahil edildi.
1985 yılında kuruldu
Cenkci Turşuculuk, 1985 yılında İzmir Pınarbaşı'nda "Üstün Turşu" adıyla faaliyete başladı. Zaman içinde artan talep doğrultusunda büyüyen şirket, 2000 yılında Torbalı'ya taşındı. Burada 7 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 12 bin metrekarelik modern bir üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürdü.
Borçlar yeniden yapılandırılacak
Cenkci Turşuculuk, Cenkci markası ve patentiyle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelik üretim gerçekleştiriyordu. Şirketin ana üretim merkezi Torbalı'daki tesislerde bulunurken, grup bünyesindeki Onda Salamura Zeytin'in merkezi İzmir Gıda Çarşısı'nda yer alıyor. Onda Salamura ise üretimini Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tesislerinde sürdürüyor.
Mahkemenin verdiği geçici mühlet süresince, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi hedefleniyor.