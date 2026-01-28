MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından yayımlanan 9 maddelik bildiride, terörle mücadeleden Gazze'deki son duruma, Suriye'nin toprak bütünlüğünden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok başlık ele alındı. Bildiride, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelenin süreceği vurgulandı.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 20:01, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 20:06
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, MGK sonrası 9 maddelik bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda;

1. 2025 yılında gerçekleşen ve milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

3. "Terörsüz Türkiye" hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

4. Komşumuz Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

5. Gazze'deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

6. Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye'nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

7. İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.

8. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz'de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.

9. Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

