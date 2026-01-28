Yılın ilk MGK'sı toplandı: Gündemde Suriye ve Gazze var
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a karşı yeni bir savaş başlatmanın yanlış olacağını belirterek, "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran'la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 13:26, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 13:27
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın

Bakan Fidan, Katar'ın Al Jazeera kanalında bir kısmı yayımlanan röportajda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'a yeniden savaş başlatmanın yanlış olduğunu söyleyen Fidan, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." diye konuştu.

Fidan, "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran'la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, liderliğe de anlatmak çok zor olur. Eğer işleri daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını tartışıyor. Peki bu tabloda İran nerede duruyor veya durmalı?" sorusuna, "İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum." yanıtını verdi.

İki ay önce İran'da bulunduğunu ve İranlı muhataplarıyla açık şekilde konuştuğunu hatırlatan Fidan, İran'ın bölgede güven oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Fidan, "Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız." şeklinde konuştu.

