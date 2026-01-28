Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı

Tokat'ın Niksar ilçesinde araç muayenesi sırasında TÜVTÜRK'te kredi kartıyla yapılan ödeme sırasında alınan komisyon bedeli, Tüketici Hakem Heyeti tarafından mevzuata aykırı bulundu ve iadesine karar verildi.

Ali Kaya 4 Kasım 2025 tarihinde TÜVTÜRK Niksar Şubesi'nde aracını muayene ettirdi. Muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen Kaya'dan 65,63 TL komisyon bedeli talep edildi.

Komisyon alınmasının yasal olmadığını belirten Kaya, itirazına rağmen ücret zorunlu olarak alınınca durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.

Komisyon uygulaması mevzuata aykırı bulundu Başvuruyu inceleyen Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında değerlendirme yaptı.

İncelemede, üye işyerlerinin kredi kartı ile yapılan ödemelerde tüketiciden komisyon ya da ek hizmet bedeli talep edemeyeceği vurgulandı. Heyet, kredi kartı ile yapılan ödeme nedeniyle alınan komisyonun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek, tahsil edilen 65,63 TL'nin TÜVTÜRK tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

"İcra masrafları korkusuyla süreci ileri taşımadım"

Ali Kaya yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"4 Kasım tarihinde Niksar TÜVTÜRK muayene istasyonuna motosikletimi muayene yaptırmak için götürdüm. Ödeme sırasında kredi kartı ile ödeme yapacağımı söyledim. Komisyon alınacağını belirttiler. Alınmaması gerektiğini ifade etmeme rağmen mecburen ödedim. Bunun üzerine detaylı ödeme makbuzunu alarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Heyet, mahkeme kararıyla ücretin iade edileceğini bildirdi. TÜVTÜRK genel merkeziyle görüştüm, ücretin iade edilmeyeceğini, istersem icraya verebileceğimi söylediler. İcra masraflarının bana kalacağı endişesiyle bu yola başvurmadım."