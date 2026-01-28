Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uygulanan kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedelleri kaldıracak yeni bir düzenleme üzerinde sona yaklaştı. Amaç, tüketicilerin adisyonlarda karşılaştığı ek maliyetleri ortadan kaldırarak fiyatlandırmada şeffaflığı sağlamak.

Karar'da yer alan habere göre hazırlanan yönetmelik taslağında işletmeler, masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

Mevcut uygulamada, işletmeler fiyat listelerinde belirtmek koşuluyla servis veya kuver ücreti alabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu istisnanın da tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece menüde görülen fiyat, sunum ve servis dahil nihai bedel olacak.

Düzenlemenin temel hedefi, tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği tutarı net biçimde bilmesini sağlamak. Hesap sırasında adisyona eklenen beklenmedik kalemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından 81 ilde denetimlerin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Tüketiciler ise mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikayet edebilecek.