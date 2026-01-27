Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı.

Yürüyüş sırasında düştü

Milli marşların ardından tören kıtasını selamlamak üzere platformdan inen Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, yürüyüş sırasında dengesini kaybederek yere düştü.

Kısa sürede ayağa kalktı

Tinubu, çevrede bulunan görevliler ve protokol yetkililerinin anlık müdahalesiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı. Herhangi bir aksaklığa yol açmadan tören alanındaki yerine geçen Tinubu'nun durumunun iyi olduğu görüldü.