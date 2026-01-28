Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddet iddialarına ilişkin, "Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 07:29, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 09:18
Yazdır

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yaşındaki bir çocuğun İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde, istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddiaların kendilerini kahrettiğini belirtti.

Söz konusu iddiaların Bakanlığa ve yargıya intikal ettiğini aktaran Göktaş, "Yargı süreci devam etmekte olup, İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı kreşlerinde, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı. Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak. Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde bazı çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Bu kapsamda adliyeye götürülenler arasında yer alan, spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken öğretmen olan 3 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, 23 Ocak'ta bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber