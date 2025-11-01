Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Haftada Bir Kez Yerseniz! Araştırmanın Sonucu Şaşırttı

Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak beyaz peynir tüketen kişilerin bunama (demans) riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

  1. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı beyaz peynir, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan etkileriyle de dikkat çekiyor. Japonya'da gerçekleştirilen yeni bir bilimsel araştırma, peynir tüketimiyle beyin sağlığı arasında çarpıcı bir bağlantı olduğunu gösterdi.

    Araştırma kapsamında yaklaşık 8.000 kişi üç yıl boyunca incelendi.

  3. &nbsp;Katılımcıların yarısı hiç peynir yemezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir tüketti. Takip sürecinin sonunda, peynir yiyen grubun bunama riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğu belirlendi.

  4. Uzmanlara göre bu sonuç, peynirde bulunan B vitaminleri, kalsiyum ve probiyotiklerin, sinir hücrelerini koruyarak beyin fonksiyonlarını desteklemesinden kaynaklanıyor.

  5. <div>Araştırma ekibi, "Düzenli olarak az miktarda peynir tüketmek, özellikle ileri yaşlarda bilişsel sağlığı korumaya yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Beslenme uzmanları ise tuz oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, az tuzlu beyaz peynirin tercih edilmesinin en sağlıklısı olduğunu belirtiyor.</div>

    Beslenme uzmanları ise tuz oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, az tuzlu beyaz peynirin tercih edilmesinin en sağlıklısı olduğunu belirtiyor.

1 Kasım 2025