Haftada Bir Kez Yerseniz! Araştırmanın Sonucu Şaşırttı
Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak beyaz peynir tüketen kişilerin bunama (demans) riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.
-
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı beyaz peynir, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan etkileriyle de dikkat çekiyor. Japonya'da gerçekleştirilen yeni bir bilimsel araştırma, peynir tüketimiyle beyin sağlığı arasında çarpıcı bir bağlantı olduğunu gösterdi.
-
BUNAMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK!
Araştırma kapsamında yaklaşık 8.000 kişi üç yıl boyunca incelendi.
-
Katılımcıların yarısı hiç peynir yemezken, diğer yarısı haftada en az bir kez peynir tüketti. Takip sürecinin sonunda, peynir yiyen grubun bunama riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğu belirlendi.
-
Uzmanlara göre bu sonuç, peynirde bulunan B vitaminleri, kalsiyum ve probiyotiklerin, sinir hücrelerini koruyarak beyin fonksiyonlarını desteklemesinden kaynaklanıyor.
-
Araştırma ekibi, "Düzenli olarak az miktarda peynir tüketmek, özellikle ileri yaşlarda bilişsel sağlığı korumaya yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Beslenme uzmanları ise tuz oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, az tuzlu beyaz peynirin tercih edilmesinin en sağlıklısı olduğunu belirtiyor.
1 Kasım 2025