2026 Hac Kurası Ne Zaman, Saat Kaçta Çekilecek?
Hacı adayları için kura takvimi belli oldu
-
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan hac ön kayıt, hac kayıt yenileme ve güncelleme işlemleri 21 Eylül'de sona ermişti. İlk kez hac vazifesini yerine getirecekler e-Devlet üzerinden başvurusunu yaptı.
Hac başvurularında bu yıl sağlık durum belgeleri yeterli olmayanlar için hac vizesi ön şart olarak belirlenmişti. Hac kura başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Önümüzdeki yıl 1 milyon 799 bin vatandaş, hac kurasına katılmaya hak kazandı. İşte, Diyanet tarafından açıklanan takvim
-
2026 HAC KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Hacı adaylarının yoğun ilgi gösterdiği hac kurası tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek.
-
5 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.
1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaş hac kurasına katılmaya hak kazandı.