Hız sınırı tabelaları kaldırıldı, sürücüleri ilgilendiriyor
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Dehşete Düşüren Bir Gerçek Daha... Güllü'ye Oynanan Oyun Ortaya Çıktı

  1. Şarkıcı Güllü, Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından yapılan otopsi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Güllü'nün toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

  2. Ayrıca şarkıcının kanında güçlü bir sakinleştirici ilaca da rastlandı. Geçtiğimiz günlerde Esra Ezmeci, programında Güllü'nün kanında olan ilaçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  3. Ezmeci, "Güllü hanımın kanında 3,58 promil alkol çıktı. Herkes için yüksek bir miktar olsa da düzenli alkol kullananlar tolerans geliştirdiği için içmeyen bir insanın bir iki bardak içmesiyle yaptığı kafa durumuna denk gelebilir. Yıllarca içilen bir alkolün geliştirdiği tolerans var.

  4. Ama kanında yeşil reçeteli bir ilaç bulundu. Bu ilaç genelde kaygı azaltıcı olarak biliniyor ve sadece reçete ile satılıyor. Öte yandan bu ilacın gece içilmesi tavsiye ediliyor. Uyku yapan, rahatlatan ve bağımlılık yapabilen bir ilaç olarak biliniyor. Güllü'nün kanında bulunan bu ilaç alkol ile birlikte alındığı zaman konsantrasyon ve denge bozukluklarına; uzun süre kullanımda kalp krizi riskine alkolle birlikte alındığında ve bilişsel becerilerde bozukluklara sebep oluyor.

  5. Güllü hanım düzenli olarak bu ilacı kullanıyor muydu diye ilaç raporlarına baktık. Güllü hanım, bu ilacı en son 2025 Ocak'ta almış yani 10 ay önce... 1 mg bu ilacın paketinde sadece 50 tablet var. Ocak ayında alınmış bu ilaç bir buçuk ay kullanımla birlikte Şubat ayında bitmesi gerekiyor. Güllü hanımın bu ilacı Eylül'de aldığını görüyoruz. 9 ay içerisinde bir tane alınan bu ilacın hala onda olması neredeyse imkansız. O gece içip üzerine alkol alması ne demek? Hayatını kaybettiğinde bu ilaç kanında bulunuyor" dedi.

  6. PARKELERDE KAYGANLIK SAĞLAYICI MADDE BULUNMADI<p> Soruşturma kapsamında olay günü Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi

    Soruşturma kapsamında olay günü Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi

    Burada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilerek, "Laboratuvarımız imkanları ile yapılan inceleme ve analizlerde, 1 ve 2 numaralı svap numunelerinde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

6 Kasım 2025