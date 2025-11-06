20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre yarın okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

