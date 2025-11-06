Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler! Bursa'da dehşet
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İddiaya göre, Kadir B. (62) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T. (60) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Kadir B, kadını bıçakla yaraladı. Kadının sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Gözaltına alınan Kadir B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.