Kırıkkale'deki 'zimmet' soruşturmasında adli kontrol kararı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Hacılar beldesinin eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye bağlı şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına çalışan özel muhasebeci H.H.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

