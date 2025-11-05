Kırıkkale'deki 'zimmet' soruşturmasında adli kontrol kararı
Kırıkkale'nin Hacılar beldesine yönelik yürütülen "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan eski belediye başkanı ve 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 19:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 19:29
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Hacılar beldesinin eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye bağlı şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına çalışan özel muhasebeci H.H.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.