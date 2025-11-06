İhraç Sonrası Memurluk Statüsünden Emekli Olunabilir Mi?

Soru: 18.04.1977 doğumluyum. 4A sigorta kolunda hizmet ve tescil başlangıç tarihim 20.07.1994'dür. Kasım 1998 ile Mayıs 2000 tarihleri arasında 550 gün askerlik hizmetimi tamamladım. 03.10.2001 tarihinde polis meslek yüksekokulunu kazandım. 11.07.2003 tarihinde ise fiili olarak polislik hizmetine başladım. 06.01.2017 tarihinde de KHK ile ihraç edildim. İlk sigorta tescil tarihinden fiili polislik hizmetine başlama tarihine kadar parçalı olarak 961 günlük sigorta primim bulunmaktadır. İhraç tarihinden 19.09.2023 tarihine kadar ise herhangi bir çalışmam ve primim yoktur. Bu tarihten itibaren ise 4A sigortalı olarak çalışmaktayım. Hasılı,ben memuriyetten emekli olmak istiyorum. Onun için de 9000 prim günü lazım. E-devlette toplam sigorta primim 19 Ekim 2025 itibariyle 7741 gün olarak gözükmektedir.

Özetlersem; Memuriyet öncesi 961 gün SSK, Memuriyette 6019 gün, son iki yıllık 761 gün 4A sigorta primim var. Bunlara 550 günlük askerlik borçlanmasını eklemek istiyorum. Bu borçlanmayı şimdi yatırıp 4A'yı sonlandırmak ve 4B'li olarak Bağkur'a geçmek istiyorum. (Sitenizden okuduklarımdan anladığım kadarıyla 5434'e tabiyim ve son 7 yıllık hizmet süresindeki prim günü hangi statüden fazlaysa ona göre emekli olacağım.)

Mevcut koşullarım göz önüne alındığında;

-Memuriyetten emekli olabilir miyim? Hangi tarihte olurum? Emeklilik yaşım kaç olur?

-Son yedi yıllık hizmet süresini memuriyetten emeklilik şartları için nasıl ayarlamalıyım? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur)

-Askerlik borçlanmasının tamamını yatırdığım zaman, bu borçlanma memuriyet öncesi sigorta günlerine sayılacak değil mi?

-Memuriyetime ait tam yıllar için ikramiye alabilir miyim?

-Polis MYO da geçen öğrencilik sürelerinin emekliliğe herhangi bir etkisi var mı?

-Memuriyetten emekli maaşımla, diğerlerinden emekli maaşı arasında fazla fark oluyor mu?

Cevabınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Özetle:

1-Son 7 yıl hizmet içerisinde iki statüde çalışma var ise ve bu sürelerden 1260 gün ve daha fazlası hangi statüde geçmiş hizmet varsa o statüden emeklilik gerçekleşir.

Şayet, 3 statü varsa (memur, işçi, esnaf) bu defa 840 gün ve daha fazlası hangi statüde geçmiş hizmet varsa o statüden emeklilik gerçekleşir.

Her iki durumda da hizmetlerin eşit olması halinde ise son statü esas alınır.

2-Borçlanmaların son 7 yıl hizmet içerisine geçmesi için bu sürenin yine son 7 yıl hizmet içerisinde geçmiş olması gerekir. Daha önce geçmiş ise son 7 yıl hizmet hesabına dahil edilmez, dolayısıyla askerlik süresinin borçlanması sadece hizmet süresini artırır.

3-Memurluk görevine son verilenlerin memurluk hizmet yıllarına karşılık emeklilik ikramiyesi ödenmez. Ancak, emeklilik için gerekli şart olan 25 tam hizmet yılını tamamladıktan sonra göreve son verilme halinde, verilmiş olan mahkeme kararları gereği emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün olabilmektedir.

4-2013 tarihinden önce Polis Meslek Yüksek Okulunda geçen sürenin emekliliğe bir katkısının olmayacağını değerlendirmekteyiz.

5-1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk statüsünde olanların emekli aylıklarında derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, hizmet yılı, kadro görev unvanı gibi unsurlar esas alınır, işçi statüsünde emeklilikte ise prime esas kazançların ortalaması esas alınır. Bu nedenle prime esas kazançların az veya fazla olması hususları da göz önüne alınmak kaydıyla farklılığın olması muhtemeldir.

6- 8 Eylül l999 tarihinden önce SGK primleri tam olarak ödenmiş şekilde çalışması olanlar 7438 sayılı Kanun gereği yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedirler. Yani, memurluk statüsünden erkek memurların emekli olabilmesi için 25 yıl hizmet (işçi, esnaf, memurluk, yıpranma payı, borçlanılan süreler dahil) yeterli olmaktadır. İşçi statüsünden emeklilikte ise yine yaş şartı aranmaksızın ancak 25 yıllık sigortalılık süresi aranmak ve gerekli prim ödeme gün sayısını doldurmak şartıyla işçi statüsünden emeklilik mümkün olmaktadır.

NOT: SGK primleri, dolayısıyla da hizmetlerine yönelik olarak kişilerin gerek Kurumlarından gerekse de SGK dan ayrıca bilgi almalarını tavsiye etmekteyiz.