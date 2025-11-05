Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde konuştu. Bakan Tunç, bu yıldan itibaren hukuk fakültelerindeki kontenjanları yüzde 50 oranında azalttıklarını ifade ederek, "Devlet üniversitelerinde ilk 37 bine giren öğrenciler hukuk fakültelerini kazanabildiler. Hedefimiz, önümüzdeki yıldan itibaren ilk 100 bine giren öğrencilerimizin hukuk fakültelerine kayıt yaptırabilmesidir. En başarılı öğrenciler hukuk fakültelerine girsin, kaliteli ve vicdan sahibi hukukçular yetişsin istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç, adaletin tecellisini gerçekleştirebilmek için en önemli unsurun insan unsuru olduğunu vurgulayarak, "Fiziki mekanlara, teknolojik imkanlara, ihtiyaca cevap veren mevzuata, kanunlara ihtiyaç vardır. Ama kanunlar adalet için bir araçtır. Asıl olan hukuktur. Hukukun amacı, adaleti gerçekleştirmektir. Kanunlar değişebilir ama hukuk değişmez, adalet değişmez. Kanunlar yeni ihtiyaçlara göre uyarlanarak adaletin adil bir şekilde tecelli etmesini sağlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültemizin 100'üncü yılında 'Hukukun Dönüşümü' temasıyla düzenlenen paneller, sempozyumlar bu anlayışı yansıtıyor. Gelişen çağda dijital teknolojiler, yeni suç tipleri, ticaretin gelişmesi, göçler gibi unsurlar yeni sorunları ortaya çıkarıyor. Bu da yeni mevzuata ihtiyaç duyulmasını gösteriyor. Ülkemiz bu anlamda son çeyrek asırda temel kanunlarını yenilemiştir. Ceza kanunlarımız, borçlar kanunlarımız, özel hukuk mevzuatımız yenilendi. Yeni yargı paketleriyle de sürekli bir yenilenme içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE EĞİTİM VERİLECEK'

Bakan Tunç, hukuk fakültelerinde 2'nci öğretimin kaldırılması, dikey geçişin sona erdirilmesi ve kontenjanların azaltılmasının kaliteyi artıracağını söyleyerek, "Hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulaması da 3 aşamalı olarak devam ediyor. Bu sınavın sadece ezbere dayalı değil, hukuk misyonunu da ölçen bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Yeni uygulamaya başladığımız hakim-savcı yardımcılığı sistemimiz de önemli. Artık hakim-savcı adayı dönemi sona erdi. 3 yıl süren yeni sistemde 1 yıl Adalet Akademisi'nde, 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisiyle eğitim verilecek. Böylece genç yargı mensuplarımız kürsüye çıktıklarında daha donanımlı olacak, adalet hizmetlerinden memnuniyet artacaktır. Bu noktada Ankara Hukuk Fakültesi'nin örnek çalışmaları diğer fakültelere de örnek oluyor. Adalet Bakanlığı'yla iş birliği içinde ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik gibi alanlarda birlikte projeler yürütüyoruz" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin hukuk inşası sürecinde çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "İstanbul Hukuk gibi, diğer fakültelerimiz gibi burada eğitim gören öğrencilerimiz şanslı. Çok sayıda profesör, doçent ve tecrübeli akademisyenle dolu bir fakültedeler. Biz öğrenciyken Ankara Hukuk'un kitaplarını da okurduk, daha sistematik olduklarını söyleyebilirim. İstanbul Hukuk biraz daha savunma mesleğine, Ankara Hukuk ise kürsü kısmına ağırlık verir. Her iki fakültemizin de yargı sistemimize büyük katkısı olmuştur. Bugün Anadolu'nun birçok yerinde hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültelerimizin kalitesi arttıkça yargı sistemimizin kalitesi de artacaktır" dedi.