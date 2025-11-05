Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 22:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 22:31
Yazdır
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Vali Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." dedi.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Erol, göçük altında kaldığı belirlenen 2 işçi için ekiplerin arama çalışması başlattığını aktardı.

Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekipleri burada."

"İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık"

Vali Muammer Erol, ekiplerin çalışması sonucunda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

Olayın yaşandığı alanda hareketli bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Vali Erol, şunları kaydetti:

"İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber