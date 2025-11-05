Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 18:53, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 19:02
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini makamında kabul etti. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmenin yarınki toplantıyla ilgili olabileceğini ve komisyon toplantısının basına kapalı olacağını söyledi.

"Önümüzdeki perşembe de komisyon toplantısı planlanıyor"

Yaklaşık 1,5 saat süren kabul sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarınki toplantının teknik nedenlerle ertelendiğini dile getiren Emir, "Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Kabulde Meclis Başkanı Kurtulmuş ile komisyon raporu belgesinin yöntemiyle ilgili bir istişare fırsatı bulduk. Sayın Meclis Başkanı önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkan vekillerini toplayıp, böyle bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti bize. Tabii kendi takdirleridir. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta başında bir toplantı ve sonrasında da önümüzdeki perşembe de komisyon toplantısı planlanıyor" şeklinde konuştu.

"İmralı'ya gidiş konusu gündeme gelmedi"

Komisyonun dinleyeceği kişilerle ilgili teknik sorunlardan dolayı bir erteleme yapıldığının altını çizen Emir, "Toplantıda konuştuğumuz başlık; hem bu haftaki toplantının yapılmayacak olması hem de önümüzdeki hafta yapılacak toplantının planlaması ve raporlamayla ilgili usul alışverişinde bulunduk. İmralı'ya gidiş konusu gündeme gelmedi. Meclis Başkanlığı da resmi bir açıklama yapacaktır" dedi.

