ASBÜ yerleşkesinde söndürme sistemindeki arızaya Rektörlükten açıklama

Öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan üniversitede doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

Sızan söndürme gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5'i taburcu edildi.

- ASBÜ Rektörlüğünün açıklaması

Rektörlükten yapılan açıklamada, ASBÜ Sümerbank binasında bulunan yangın söndürme sisteminin meydana gelen teknik arıza nedeniyle herhangi bir yangın olmamasına rağmen otomatik devreye girdiği belirtildi.

Bu sırada sistemin, oksijeni keserek yangını bastırmak amacıyla kullanılan aerosol (duman benzeri söndürücü madde) salımı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ön incelemelere göre, olayın lamba tamiri çalışmaları sırasında duman dedektörlerinin, oluşan dumanı algılaması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Olay sırasında herhangi bir yangın ya da patlama söz konusu değildir. Ancak, sistemin devreye girmesi sonucu oluşan aerosol nedeniyle bazı öğrencilerimiz ve personelimiz kısa süreli etkilenmiş, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir.

Yangın söndürme sistemindeki teknik arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sistemin güvenli şekilde yeniden devreye alınması süreci titizlikle yürütülmektedir."