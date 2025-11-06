Terörsüz Türkiye komisyonunun 17. toplantısı ertelendi

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Bu kapsamda da Meclis'te kurulan komisyon, bugün toplanacak ve İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğini onaylayacaktı.

Ancak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,,

"Terörsüz Türkiye"

çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

TOPLANTI ERTELENDİ

Kabulde, 6 Kasım saat 11.00'de yapılması planlanan toplantının ertelenmesi yönünde karar alındı.

Meclis'ten yapılan açıklamada, toplantının gelecek haftaya ertelendiği belirtilerek, "

Toplantının günü, saati ve gündemi ayrıca duyurulacaktır"

denildi.

Toplantıda komisyonun İmralı'ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyordu.