Noterlerin, tatillerde çalışma usullerine dair yönetmelik yayımlandı

NOTERLERİN TATİL GÜN VE SAATLERİNDE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, noterleri ve noter vekillerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışması

MADDE 4- (1) Noterlik nöbeti, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulur. Nöbetçi noterler tarafından yapılacak noterlik işlemlerine, yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarası verilir.

(2) Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilirler. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur.

Noterlerin nöbet hizmeti vermesi

MADDE 5- (1) En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması halinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi zorunludur. Bu hesaplamada virgülden sonraki rakam yukarıya yuvarlanarak tam kabul edilir. İl merkezi haricindeki ilçelerde nöbetçi noterlik hizmeti verilip verilmeyeceğine ve sayısına mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca il ve ilçelerde belirlenen nöbetçi noterlik sayısının artırılmasına, eksiltilmesine ya da nöbet hizmeti verilip verilmeyeceğine mevcut iş durumları gözetilerek noter odası ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca karar verilir.

Nöbet listelerinin belirlenmesi

MADDE 6- (1) Noter odaları, 5 inci madde uyarınca il ve ilçelerde belirlenen nöbetçi noterlik sayılarına göre nöbetçi noterlik hizmeti verecek noterlikleri asıl ve yedek olmak üzere belirleyerek nöbet listelerini hazırlar. Hazırlanan nöbet listeleri uygulamaya konulacağı aydan en az üç hafta öncesinde Türkiye Noterler Birliğinin onayına sunulur ve Türkiye Noterler Birliğince bir hafta içinde değerlendirilerek onaylanması halinde internet sitesinde yayımlanır. Belirtilen süre içerisinde nöbet listelerinin Türkiye Noterler Birliğinin onayına sunulmaması durumunda Türkiye Noterler Birliği tarafından bir hafta içinde nöbet listeleri hazırlanarak internet sitesinde yayımlanır. Tespit edilen ve yayımlanan günlerde nöbet tutmak mecburidir.

Diğer hususlar

MADDE 7- (1) Nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09:00-17:00 saatleri arasında olup, 12:30 ila 13:30 arası öğle tatili sayılacağından noter tarafından tatil saatinde iş kabul edilemez.

(2) 1512 sayılı Kanunun 33 üncü, 34 üncü ve 35 inci maddelerinde belirtilen hallerde vekil tarafından idare edilen noterlikler de nöbetçi noterlik sistemine dahildir.

(3) Nöbetçi noterlik çalışmalarında işlemler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığı 5 inci madde uyarınca il ve ilçelerdeki nöbetçi noterlik sayısını belirler. Türkiye Noterler Birliği, Adalet Bakanlığı tarafından nöbetçi noterlik sayılarının bildirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde noter odaları tarafından 6 ncı madde uyarınca hazırlanan ilk nöbet listelerini resmi internet sitesinde yayımlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ilk nöbet hizmeti verilmesine kadar mevcut nöbetçi noterlik uygulamasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.