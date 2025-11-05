Dolar 42,09 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 17:20, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,0870
|42,0880
|42,0900
|42,0910
|Avro
|48,4030
|48,4040
|48,3350
|48,3360
|Sterlin
|54,9950
|55,0050
|54,8730
|54,8830
|İsviçre frangı
|52,0910
|52,1010
|51,9470
|51,9570
|ANKARA
|ABD Doları
|42,0570
|42,1370
|42,0600
|42,1400
|Avro
|48,3630
|48,4430
|48,2950
|48,3750
|Sterlin
|54,9350
|55,1450
|54,8130
|55,0230