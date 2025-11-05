Eşini hastane bahçesinde boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay sonrası eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan A.O.B., araçtaki soda şişesini kırarak kendi boğazını ve bileklerini kesti. Yaralı halde aracıyla uzaklaşan A.O.B., bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde direksiyon başında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.O.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin bagajında H.A.B.'nin cansız bedeni bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

A.O.B. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanık, duruşmaya Erzincan L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada H.A.B.'nin ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mağdur aile avukatı, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek indirimsiz ceza talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin duruşmalardaki tavırlarını gerekçe göstererek indirim uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, A.O.B.'yi "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm etti ve herhangi bir indirime gitmedi.

"KIZIM KADINLARIN SESİ OLACAKTI"

Karar sonrası konuşan H.A.B.'nin annesi E.G., "Adalete güveniyorum, hakimlerimize teşekkür ediyorum. Kızım öldürülmeyi hak etmedi. Sosyal Hizmetler öğrencisiydi, 'kadınların sesi olacağım' diyordu. Şiddet Önleme Merkezi'nde staj yapıyordu ama mesleğine konu oldu. Bu acı tarif edilemez," dedi.

Aile yakınlarından M.G. ise, "Mahkeme adil bir karar verdi. Elbette acımızı dindirmiyor ama en azından bir nebze teselli bulduk. Başka canlar yanmasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.