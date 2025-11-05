Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 10:49, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 10:50
Antakya-Samandağ kara yolunun Ekinci Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.