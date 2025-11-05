Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!

Kaya, özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere, YÖK ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda geçici görevlendirmelerin "geçici olmaktan çıkıp sistematik bir yöntem haline geldiğini" ifade etti.

"Geçici Görevlendirme, Personel Açığını Gizleyen Bir Araç Haline Geldi"

Kaya açıklamasında, geçici görevlendirmelerin temel amacının kısa süreli hizmet ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada, özellikle sağlık kurumlarında personel yetersizliği geçici görevlendirmelerle yamalanmaya çalışılıyor. Bu yöntem artık bir çözüm değil, sorunun üzerini örten bir perde haline gelmiştir."

Kaya, sahadaki eksikliğin geçici rotasyonlarla değil, kalıcı kadro tahsisi ve yeni personel istihdamıyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Geçici Görevlendirme, Bir Tedbirdir; Kalıcı Bir Çözüm Değil"

Kaya, mevzuatın geçici görevlendirmeyi süre bakımından açık bir şekilde sınırlandırdığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçici görevlendirmeler sadece tedbirdir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde resen 2 ay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde personelin isteği ile 6 aydır. Bu sürenin üzerinde yapılan tüm uygulamalar hem mevzuata hem de çalışanların temel haklarına aykırıdır. Geçici görevlendirme; geçicidir, yıllara yayılan rotasyon sistemi değildir." Kaya, belirtilen sürelerin görmezden gelinerek personelin aylarca başka kurumlarda çalıştırılmasını "idari kolaylık değil, hukuki ihlal" olarak tanımladı.

Kaya, hukuki sınırları aşan uygulamaların yakından izleneceğini belirterek şu sözlerle uyardı: "Mevzuatlarda net olarak belirtilen süreleri aşan geçici görevlendirmeler artık bir tercih değil, bir ihlaldir. Bu ihlalin karşısında duran her kamu çalışanının yanında, sorumlu her kurumun karşısında olacağız."