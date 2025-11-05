MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Jandarma Kıyafet Yönetmeliği değişti: Dövme yasağı kapsamı genişledi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Türkiye'de en genç ve en yaşlı otomobiller hangi illerde?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
TCMB: Sebze, beyaz et ve süt ürünlerindeki artış enflasyonu besledi
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
Yönetmelik değişti: Motosiklet ve ATV sürücülerine yeni zorunluluk!
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
MSB'den 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Bakan Kurum'dan 'Asrın İnşası' açıklaması: Konutların yüzde 70'ini bitirdik
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evini ofis adresi olarak gösteren serbest avukat Büşra Elmalı'ya, Karşıyaka Belediyesi tarafından kesilen iş yeri çevre temizlik vergisi ve usulsüzlük cezası, İzmir 4. Vergi Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararında, ikametin iş yeri olarak kabul edilmesi için dairenin fiziki olarak kısmen ya da tamamen değiştirilmesi gerektiği ve belediyenin bu durumu somut verilerle kanıtlayamadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 15:32, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 15:32
Yazdır
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
İzmir'de evini ofis olarak kullanan avukata belediye tarafından kesilen çevre temizlik vergisi ve usulsüzlük cezasının iptaline karar verildi.

Karşıyaka ilçesinde serbest avukatlık yapan Büşra Elmalı, yaşadığı evi, 3 yıl önce iş yeri adresi olarak gösterdi. Adreste geçen yıl yoklama işlemi yapan Karşıyaka Belediyesi görevlileri, evin aynı zamanda avukatlık ofisi olarak kullanıldığı yönünde tespit yaptı.

Belediye, Elmalı'dan iş yeri için çevre temizlik vergisi alınmasına karar verdi, ayrıca 2018'den bu yana geçen süre için usulsüzlük cezası uyguladı.

Elmalı, belediyenin bu iki kararına karşı dava açtı.

Dosyayı karara bağlayan İzmir 4. Vergi Mahkemesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre, ikametin mesleğin icrasına mahsus iş yeri olarak kullanıldığının kabul edilmesi için dairenin fiziki olarak kısmen ya da tamamen değiştirilmesi gerektiği görüşüne vardı.

Kararda, şöyle denildi:

"Taşınmazın, sadece davacının faal vergi mükellefi olduğundan hareketle 'home-office' adresinin iş yeri olduğunun kabul edildiği, taşınmazda somut ilave ve değişikler yapıldığına dair herhangi bir yoklama yapılmadığı, taşınmazın davacı tarafından aynı zamanda mesken olarak kullanıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, davalı idarece taşınmazın iş yeri olduğu hususunun somut verilerle kanıtlanamadığı anlaşıldığından, davacı adına alınan çevre temizlik vergisi ile kesilen usulsüzlük cezasına dair işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır."

"Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum"

AA muhabirine açıklama yapan Büşra Elmalı, avukatların ofis bildirme yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatarak, evden sadece bilgisayarıyla işlerini yürüttüğünü, toplantı ya da müvekkil görüşmesi yapmadığını söyledi.

Çevre temizlik vergisini su faturasının içerisinde ödediğini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

"Çünkü burası bir ev. Bir tek bilgisayarımı kullanıyorum ki bilgisayarı her yerde kullanabilirsiniz. Evde sadece bilgisayarı kullanmaktan bahisle, 'avukatlık ofisi olduğu için çevre temizlik vergisi ödemelisiniz' demeleri çok yersiz. Su faturasının içerisinde çevre temizlik vergisini ödüyoruz, benden ekstra bir çevre temizlik vergisi istendi. İnsanlar adreslerini 'home-office' olarak gösterdiğinde çevre temizlik vergisi ödememeleri gerekir. Avukatlık ofisi anlamında evimde masa, yazıcım ve kitaplık vardı. Bu da her evde olabilecek bir şey. Evde avukatlığa dair herhangi bir tabela yoktu, normal bir ders çalışma ortamı gibiydi. Çevre temizlik vergisinde atık çıkarırsanız, iş yeri olursanız, belediyeye bir yük yüklerseniz ödemeniz mantıklıdır ama siz zaten evinizdesiniz. Bunu su faturasının içinde ödüyorsunuz. Sırf bilgisayarla evinizde iş yapıp adres gösterdiğinizde çevre temizlik vergisi ödenmesi çok mantıksız."

"Evden çalışıyorsanız sizin için de emsal bir karar olabilir"

Elmalı'nın avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu da müvekkilinin evini iş yeri olarak kullanmasından dolayı belediyeye ekstra bir külfet yüklemediğini belirtti.

Belediyenin öncelikle adresin iş yeri formunu alıp almadığına bakması gerektiğine işaret eden Ezikoğlu, şöyle konuştu:

"İçerisi hakikaten iş yerine göre düzenlenmişse tabii ki buna göre bir vergi yansıtılabilir. Eğer evden işinizi yürütüyorsanız ve eviniz aslında bir iş yeri formu almadıysa bu şekilde size yansıtılan iş yeri çevre temizlik vergisine itiraz edebilirsiniz. Burada önemli olan evin mesken niteliğinin bozulup bozulmadığı ile ilgili bir değerlendirme. Birçok avukat bu kararı emsal göstererek kendisine yansıtılan iş yeri çevre temizliği vergilerini iptal ettirebilecektir. Evden çalışıyorsanız ve sadece bilgisayarda yaptığınız işler varsa eviniz ev olarak kullanılıyorsa, onlar bakımından da emsal olabilecek bir karardır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber