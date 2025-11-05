Ankara'da öğrenciler çağırdı, veliler kan bağışına geldi

İlçedeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, hem sosyal sorumluluk bilinci kazanmak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla okulda "Bir Kan, Bir Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinlik kapsamında Türk Kızılay'a ait gezici kan alma aracı okul bahçesine konuşlandırıldı.

Öğrencilerin bu kampanyasına veliler ve öğretmenler kan bağışı yaparak destek oldu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Çetin, kampanyayı desteklediklerini dile getirerek, "Bugün ilçemizdeki okulları ziyaret ettik. Kan bağışı kampanyasına biz de destek verdik. Vatandaşlarımızın Kızılay'a bağışta bulunmaları çok kıymetli. Öğrencilerimiz de gelecekte bu bilinci taşıyan bireyler olacak. Onları ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da kan bağışının hem insanlık hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her bir kan, bir can demektir. Biz de bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımız sadece velilerini teşvik etmekle kalmadı, kan bağışının önemini sınıflarda işleyerek arkadaşlarıyla da paylaştı. Bu kampanyayla hem yardımseverlik duygusunu hem de toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Eranıl, ilçedeki farklı okullarda da benzer kampanyaların planlandığını anlattı.

- "Kızımın isteğini kırmadım"

Etkinliğe katılan velilerden Halil Evli ise kampanyaya kızının isteğiyle katıldığını ifade ederek, "Kızım 'Baba, kan vermeye gelir misin?" deyince düşünmeden kabul ettim. Kan vermek hem kendi sağlığımız hem de ihtiyaç sahipleri için çok faydalı. Çocuklarımız bu etkinlikle kan bağışının korkulacak değil, faydalı bir şey olduğunu öğreniyor. Kızılay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.