Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı idari para cezaları yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 13:22, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 13:22
Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira ceza

Cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. 2026 yılı itibarıyla uçuşlarda duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira para cezası kesilecek. Yeni düzenlemeyle uçaklara lazer tutanlar ise 164 bin 613 lira idari para cezası ödeyecek.

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre düzenliyor. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dahil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak. Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya, uçuş güvenliğini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara uygulanan ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak. Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' bin liraya yükseltilmişti. 2026'da ise söz konusu tutar bin 255 lira olacak.

